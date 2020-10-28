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狂灑百億！　陸富豪承諾：「兩岸統一」送全台每人一箱食品

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▲▼中國富豪叫囂統一送全台每人一箱食品。（圖／翻攝自微博）

▲中國富豪陳生曾送200棟別墅給家鄉村民。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

國防部心戰大隊日前推出「投誠食品」系列，在泡麵等食品外包裝以簡體字寫道「放下武器」、「向我軍投誠」等投降5步驟，喊話共軍快投降，引起陸網熱議。曾送200棟別墅給家鄉村民的中國富豪陳生日前在社交媒體上承諾，只要兩岸統一，願意出資一百多億元人民幣（約數百億元台幣），贈送台灣每人一箱旗下公司的飲料。

據悉，肉聯幫創始人陳生人生經歷十分傳奇，畢業於北京大學，陳生經常被行業內稱呼為「北大豬肉佬」，他創辦的天地壹號為中國果醋飲料第一品牌；擁有中國最大的土豬肉連鎖品牌「壹號土豬」，曾經自掏腰包，投入2億元人民幣（下同）修建了258套別墅，無償贈送給老家湛江官湖村村民。

▲▼中國富豪叫囂統一送全台每人一箱食品。（圖／翻攝自微博）

▲他在社交媒體上發文。（圖／翻攝自微博）

2020年10月25日，陳生在今日頭條、微博等社交平台同步貼文表示，「最近台灣防務部門搞出一個什麼投誠食品，就是拿速食麵、巧克力來引誘解放軍投誠。這讓我想起來六七十年代的時候，台灣將餅乾、傳單飄到大陸來，我們小孩子撿到餅乾就吃了，撿到傳單就將它上繳。我想是不是現在的這些決策者，就是當年那些放氣球的人。」

他直言，「我要說的是，現在一個小小的深圳，它的人均GDP和財政收入都已經超過了台灣。我一個小公司，全中國也沒幾個人知道。但如果哪天兩岸統一，台灣回歸了，我將給2300萬的台灣同胞，每人送上一箱價值600塊錢的天地壹號，也值個一百幾十個億吧，我說到做到。」

▲▼中國富豪叫囂統一送全台每人一箱食品。（圖／翻攝自微博）

▲天地壹號蘋果醋。（圖／翻攝自微博）

大陸網友跟帖支援，「台灣回家是我們全體中華兒女的心願，為充滿愛國情懷的陳總點贊！」、「我覺得台灣這些人想的沒毛病！如果大陸所有人都向台灣投誠的話，靠他們那點家底，也最多發我們每人一包速食麵，而且堅持不了多久[捂臉][捂臉][捂臉]！！」、「陳生你這樣做法就錯了。不能按2300萬來給，最少你要除掉那台獨的人數」。

台灣網友看後紛紛吐槽，「富人不都是蠢人，但很多蠢人一直以為自己是富人！」、「先給自己的14億同胞一份臘肉蛋炒飯填飽肚子吧。」、「自大到全宇宙只有中國囉⋯⋯」。

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