　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

改善佔用亂象　新北汐止、淡水路邊停車格11月2日起要收費

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲新北市汐止、淡水部分路邊停車格11月2日起要收費。（示意圖／記者張一中攝）

記者蔡文鈴／新北報導

為減少公有停車位佔用情況，新北市交通局自11月2日起，針對汐止區伯爵街、淡水區淡金路1段等巷弄內的路邊停車格位實施收費管理，採分時段計次收費，落實使用者付費原則，也讓停車位公平共享。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年初起包括新店、汐止、樹林、板橋、林口、中和、土城等部分路段、數百個公有免費停車格都轉型收費管理；11月2日起，汐止區伯爵街、伯爵街5巷、12巷、康寧街753巷10弄的路邊停車格，週一至週五的8時至20時，採計次60元收費；另淡水區淡金路1段152號、497號周邊兩側停車格，週一至週五的7時至20時，採每4小時計次收費30元，除落實使用者付費原則，也讓停車位公平共享。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許芫綺指出，新北市計有3萬2千多公有停車格，其中約有4千多格位在巷道內、公私共有或條件不符合而未採取收費管理，因此部分出現民眾以廢棄腳踏車、花盆等路障占用，成了私家車位，更衍生髒亂，破壞市容。

許芫綺強調，公有路邊停車位是否採收費管理，需要先了解是不是為公有地，並評估巷道寬度、交通流量，再決定是否納入收費；即使巷道屬私有地，也不能自行劃設車格停放，另停放在私人土地上若有妨礙巷道通行，則可請警方執法取締。

交通局提醒駕駛人，於收費路段停車離開時未見繳費單或連假期間有到期的繳費單，可利用行動支付App（停車大聲公、街口支付、車麻吉、Pi行動錢包、歐付寶、一卡通、橘子支付、萬付通及遠傳電信等9家App），以及全國繳費網線上查詢繳費；如有問題可撥打免付費電話：0800-007-550（您停車，我服務），或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
爸騎車被撞亡…她見新莊長髮妹「包包墊頭」蹲地守護！急PO文尋
又一間撐不住！微風南山知名餐廳11/12歇業
媽媽男友是消防猛男！少女爬上床控性侵　結局大逆轉
「雲豹甲車」罕見現身北市街頭　警車護送開道
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國美館爭議調查出爐！百萬沙發「一切合法」、前館長夫人干政細節曝

地方自治條例美豬零檢出抵觸中央　衛福部：明年直接宣布無效

女大生吃完燒肉就閃！他買單超傻眼：好像幫人養老婆　真相曝笑翻

繼觀光發展基金見底後　民航基金48年來首度要「舉債300億」

「萬聖節華麗變裝」老師全場最崩潰　3點勸世：中元節也來辦啊

又斷軌19cm！台鐵「新市=永康」異常3小時　最快10:30修復完畢

遊戲角色來搗蛋！萬聖節大遊行本周六大鬧竹市舊城區

國美館長「第一人選」原因曝！梁永斐接任：這是我的使命

影／地方堅持「美豬零檢出」　陳吉仲：在很多國家是不可能的

台灣機師跳槽中國「年薪千萬送豪宅」　超高收入曝！爆空軍大退潮

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

國美館爭議調查出爐！百萬沙發「一切合法」、前館長夫人干政細節曝

地方自治條例美豬零檢出抵觸中央　衛福部：明年直接宣布無效

女大生吃完燒肉就閃！他買單超傻眼：好像幫人養老婆　真相曝笑翻

繼觀光發展基金見底後　民航基金48年來首度要「舉債300億」

「萬聖節華麗變裝」老師全場最崩潰　3點勸世：中元節也來辦啊

又斷軌19cm！台鐵「新市=永康」異常3小時　最快10:30修復完畢

遊戲角色來搗蛋！萬聖節大遊行本周六大鬧竹市舊城區

國美館長「第一人選」原因曝！梁永斐接任：這是我的使命

影／地方堅持「美豬零檢出」　陳吉仲：在很多國家是不可能的

台灣機師跳槽中國「年薪千萬送豪宅」　超高收入曝！爆空軍大退潮

以為小感冒！養生男一夜之間「左肺變全白」　醫倒吸涼氣：完了

提早規劃賞櫻之旅！武陵櫻花季遇228連假　交通管制再延長一日

美法官挺大選日擁槍！喊停密西根州禁槍新規：這不符程序

日尿夜也尿！膀胱過動合併夜間多尿　讓她早晚離不開廁所

國美館爭議調查出爐！百萬沙發「一切合法」、前館長夫人干政細節曝

民眾黨「標萊豬」連署20天湊不到5千人　今晚上街力拚達標

「逆週期因子」淡出　人民幣兌美中間價兩天重貶470點

網傳絕症富豪「坐直升機撒1.2億」　網嗨：鄰居撿到383萬…真相曝

拜登早知情！杭特錄音檔曝光：親口認了與「中國間諜頭子」來往

「餅乾界章魚哥」連3屆神預測！押寶川普獲勝　打臉各家專業民調

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

冷空氣+雨襲！一周3變天下探16°C

機密報告曝光　近百台籍機師閃離中國不單純

「天鵝」最快今成颱　一周3變天！越晚越冷下探16°C

朱學恒9年前預言：士林夜市註定終局

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

外送5大排行榜！中南部美食霸主都是他

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

恐怖美甲150元超震撼　她淚PO「勸世照」

更多熱門

相關新聞

2020藥師佛文化節　祈願全球疫情止息

2020藥師佛文化節　祈願全球疫情止息

「新冠肺炎」擴散蔓延全球，造成逾百萬人喪命，衝擊人類生活也重創了經濟，截至目前，全球疫情仍持續升溫；有鑒於此，新北市慈法禪寺與新北市政府共同主辦「2020藥師佛文化節」，推動全民修持藥師法，期盼更積極帶動全台各寺院乃至全民共同修持藥師法，「為全球祈福，願疫情止息」。

侯友宜響應世界動物日野放大冠鷲

侯友宜響應世界動物日野放大冠鷲

新北多一處毛小孩與主人的約會新園地

新北多一處毛小孩與主人的約會新園地

鴻海捐贈100萬片「MIT口罩」　力挺新北市政府防疫

鴻海捐贈100萬片「MIT口罩」　力挺新北市政府防疫

停車場繞一圈0車位！進場2分25秒有低消

停車場繞一圈0車位！進場2分25秒有低消

關鍵字：

新北市政府新北交通局停車費

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面