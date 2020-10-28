改善佔用亂象　新北汐止、淡水路邊停車格11月2日起要收費

▲新北市汐止、淡水部分路邊停車格11月2日起要收費。（示意圖／記者張一中攝）



記者蔡文鈴／新北報導

為減少公有停車位佔用情況，新北市交通局自11月2日起，針對汐止區伯爵街、淡水區淡金路1段等巷弄內的路邊停車格位實施收費管理，採分時段計次收費，落實使用者付費原則，也讓停車位公平共享。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年初起包括新店、汐止、樹林、板橋、林口、中和、土城等部分路段、數百個公有免費停車格都轉型收費管理；11月2日起，汐止區伯爵街、伯爵街5巷、12巷、康寧街753巷10弄的路邊停車格，週一至週五的8時至20時，採計次60元收費；另淡水區淡金路1段152號、497號周邊兩側停車格，週一至週五的7時至20時，採每4小時計次收費30元，除落實使用者付費原則，也讓停車位公平共享。

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許芫綺指出，新北市計有3萬2千多公有停車格，其中約有4千多格位在巷道內、公私共有或條件不符合而未採取收費管理，因此部分出現民眾以廢棄腳踏車、花盆等路障占用，成了私家車位，更衍生髒亂，破壞市容。

許芫綺強調，公有路邊停車位是否採收費管理，需要先了解是不是為公有地，並評估巷道寬度、交通流量，再決定是否納入收費；即使巷道屬私有地，也不能自行劃設車格停放，另停放在私人土地上若有妨礙巷道通行，則可請警方執法取締。

交通局提醒駕駛人，於收費路段停車離開時未見繳費單或連假期間有到期的繳費單，可利用行動支付App（停車大聲公、街口支付、車麻吉、Pi行動錢包、歐付寶、一卡通、橘子支付、萬付通及遠傳電信等9家App），以及全國繳費網線上查詢繳費；如有問題可撥打免付費電話：0800-007-550（您停車，我服務），或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網。