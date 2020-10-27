2020藥師佛文化節　11月1日在板樹體育館登場…祈願全球疫情止息

▲2020藥師佛文化節，11月1日在板樹體育館登場 。（圖／新北市慈法禪寺提供，資料照片，以下同）

記者陳崑福／新北報導

「新冠肺炎」擴散蔓延全球，造成逾百萬人喪命，衝擊人類生活也重創了經濟，截至目前，全球疫情仍持續升溫；有鑒於此，新北市慈法禪寺與新北市政府共同主辦「2020藥師佛文化節」，推動全民修持藥師法，期盼更積極帶動全台各寺院乃至全民共同修持藥師法，「為全球祈福，願疫情止息」。

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▲▼藥師佛文化節。

中國佛教會理事長暨新北市慈法禪寺住持淨耀法師表示，藥師佛文化節已舉辦了5年，創今年因疫情關係，以「為全球祈福，願疫情止息」為主軸，法會前同時募集「百萬藥師經，千萬藥師咒」，希望集聚善能量，轉化全球疫情共業；籲請信眾於活動前儘早回報，以利大會統計，並在法會當天迴向；祈願全球都能在藥師佛的護佑下，疫情止息、全球安和、國運昌隆、眾生安樂。

「第六屆藥師佛文化節」於11月1日在新北市板橋溪城路90號板樹體育館登場，早上8時起展開灑淨儀式，隨後進行千僧證授八關齋戒、恭誦《藥師經》、佛前大供、佛法開示等活動。

會場外設有園遊會，提供摸彩券，可抽防疫包等好禮。而為推廣素食，邀請素食小夜市熱情參與設攤；並有反毒趣味活動區，由板橋高中及樹林高中同學參與反毒宣導行列。

另耕福園柑仔店，提供多元素食品做為公益義賣；中華佛教青年會備有手作捏塑、公益桌遊、心手相連／套圈圈趣味遊戲、桃膠雪耳露、童玩等活動。

這一屆藥師佛文化節由新北市慈法襌寺主辦，新北市政府、中國佛教會指導，參與協辦單位有社團法人中華佛教青年會、財團法人淨化社會文教基金會、社團法人中華佛教普賢護法會、普賢講堂、妙崇寺、準提寺、贊助大會之寺院團體、樹林同修會、三重同修會、佛恩行善協會、常景有機生物科技有限公司、展昇精密股份有限公司、創業塑膠有限公司、大寶科技有限公司、全球觀音道場聯合協進會。

主辦單位提醒，進場民眾務必配合政府政策，戴口罩、量測體溫，若因疫情升溫，政府頒布防疫相關限制措施，將配合政策，評估決定「藥師佛文化節」是否如期舉辦，法會相關訊息將公佈於慈法禪寺臉書及官網。

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