「女活佛」自爆擁429名砲友染性病還墮胎　賣原味內褲教戒淫

圖文／鏡週刊

世界之大無奇不有，中國大陸有名奇女子蓋依林宣揚戒色與女德，在短時間有了信徒，便以「活佛」的姿態教授「戒淫戒色」祕訣，甚至賣起原味內褲，宣稱可以治療婦科疾病。但是，主張「清心寡欲」的蓋依林，過去竟曾有過429名砲友、染過2次性病、還墮胎6次，反差之大讓人嘖嘖稱奇。

大陸網紅蓋依林以「專門弘揚地藏經和女性貞操觀」帳號宣揚戒色戒淫，聲稱自己是要拯救沉迷在「淫欲世界」的人脫離苦海，在短時間內累計大批信徒，信徒們還成立大型群組，互相監讀學習蓋依林傳授的知識。

不過，現在已經剃頭活像出家人的蓋依林，其實在多年前是位性觀念非常開放的女性，她自爆曾經擁有429名砲友、墮胎6次，還染上性病2次。2005年時，蓋依林因不當性生活和多次小產，導致罹患子宮頸癌前期，令蓋伊林瞬間「頓悟」決定遠離淫色。

蓋依林行事作風辛辣，時常不按牌理出牌，因此成為話題人物。在網路教授「戒淫撇步」的她，不僅要求信徒要繳交學費，還販賣自己的「原味小褲褲」，宣稱可以治療婦科疾病，甚至要求男信徒幫她清洗帶血的內褲，就算被檢舉也毫不介意，脫序行徑沒停過，招人質疑是利用信徒斂財。

而蓋依林也不吝高調分享自己的私生活，三不五時PO出穿金戴銀的照片，更曝光自己的「女女」戀情。目前微博上有帳號開始攻擊蓋依林的種種行徑，她的帳號也因違反《微博社群公約》導致無法瀏覽。



更多鏡週刊報導

男高燒不退驗出愛滋 祕密性史曝光跪求醫師「放他出院」

被罵炫富還唸錯Hermès 留法歐陽妮妮槓酸民「講對又說我做作」

妻患憂鬱症兒欲變性 66歲資深男星被爆「街頭賣衣維生」

►北投泡湯一泊一食特價