快訊／放火國中生找到了！高雄11歲男童「全身著火」打滾　竟被放生

記者吳奕靖、黃子倩、柯沛辰／高雄報導

高雄一群國中生26日晚間到仁武區文武公園玩耍，卻點火焚燒腳踏車，導致車主、11歲陳姓男童全身著火，還痛到在地打滾，不料眾人竟鳥獸散。仁武分局偵辦後，循線找到13歲鄭姓少年，少年坦承全數一人所為，訊後被移送少年法院。

家屬在臉書指控，孩子26日晚間7點多到仁武活動中心對面的公園打球，卻碰上一群國中生放火破壞公物，還燒毀他的腳踏車，導致他一度全身著火，痛到在地上打滾，「你們竟然全跑掉…見死不救…他只是國小學生，跟你們有深仇大恨嗎？我們已經報警，監視器有調出來，清清楚楚的！」

▲案發籃球場僅距離男童住家幾百公尺。（圖／記者黃子倩攝）

陳姓男童父親接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，當時兒子看到大概3、4個孩子燒他的腳踏車，立刻上前制止，不料對方竟朝他燒去，導致兒子三度燒燙傷，「如果他們當時至少幫忙滅火，不會那麼嚴重，結果看到我兒子衣服燒起來、在地上打滾，他們就全部跑掉了！」

陳姓父親痛心表示，他雖然不在現場，但一回到家，看到孩子衣服燒到捲曲，手臂跟背部出現水泡，模樣慘不忍睹，實在難以想像孩子到住家幾百公尺外的公園打籃球，竟會被人點火燒傷。他說，監視器目測對方至少是國中或高中生，卻一點責任感都沒有，實在太過分了。

▲兒子遭人點火燒傷，男童父親氣憤難平。（圖／記者黃子倩攝）

仁武派出所表示，家長當晚9點30分至派出所報案，經警方調閱監視器及校園訪查後，初步了解是陳姓學童（98年次）在文武公園籃球場打球，發現一旁鄭姓少年（96年次）在籃球場旁使用打火機、酒精點燃腳踏車後車輪，立即上前查看，但過程中酒精過多，衣物遭波及，造成右臂局部燒傷，

警方表示，鄭姓少年坦承一人所為，對於該偏差行為，警方後續將依少年事件處理法移送少年法院，並啟動關懷機制。仁武分局呼籲，請多關心自家孩童在外行為，如有產生偏差行為，可適時予以導正，亦可連絡學校或相關警政單位進行關心輔導。

▼陳姓男童遭人點火燒傷，手臂、背部三度灼傷。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）