南投男大生LINE群嗆隨機砍人　落網稱課業不順...關鍵原因曝光

▲南投一名男大學生因課業受挫，竟在LINE群組說要拿刀隨機砍人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／南投報導

南投一名張姓男大生，於LINE約有20名成員的群組上，張貼「我在想，我想要引起注意」、「大概只有去隨機砍人」等字眼，成員看到趕緊阻止，他卻繼續張貼要去拿刀等內容，案經竹山警分局偵辦後，以妨害秩序罪嫌將他送辦。但張該男因罹有精神疾病，法官審酌後將他判刑3個月緩刑2年，緩刑期間須接受保護管束治病。

根據判決指出，張男因創作、課業等方面不順遂而心情不好，於今年6月18日晚間11時以手機連線上網，使用暱稱「XXX 」帳號登入成員約20人的LINE群組「XX同好會」，張貼「我在想，我想要引起注意」、「大概只有去隨機砍人」等驚人言語，經群組成員勸阻警告後，他仍張貼「好啊我去拿刀」。到隔天凌晨他再以平板電腦連線上網，使用暱稱「XX用」帳號登入該群組，群組成員仍勸他不得出門傷人等，但張男卻回「我已經要出去了」。

南投地方法院審理認為，23歲仍在學的張男，於不特定多數人的LINE群組內恣意張貼加害生命、身體等言論恐嚇公眾，雖坦承犯行且因罹有自閉等精神疾病，正在服藥治療，但所為涉犯恐嚇公眾罪，仍判處張男有期徒刑3個月，可易科罰金，緩刑2年，另在緩刑期間須受專科醫生精神治療、定期追蹤，以杜絕類似情況再發生。

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