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大學生必買筆電？過來人勸「資工系」沒買會悲劇：絕不跟他一組

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲網友問資工系有需要買筆電嗎？（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃可昀／綜合報導

許多人上大學第一件事就是買台筆記型電腦，想像自己大學生活可以在報告中充實度過。一名網友發問，他親戚的兒子今年剛升大學，就讀資訊工程系，最近提出要買筆電的需求，讓他很好奇「現在大學生筆電是必備的嗎？」

原PO在PTT表示，親戚兒子雖然讀資工系，但不是每一堂課都在電腦教室上，有時候需要自備筆電來學校使用，很多學生也習慣用自己的電腦，但他很納悶筆電的實用度，很怕買來卻用不到幾次，因為學校已經有提供公用的桌上型電腦，所以才PO文問其他人該不該幫親戚兒子買？

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▲▼ 電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲做報告跟小組討論都會用到筆電。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友回應，資工系上課常常要寫程式，回家也需要練習，買一台筆電的CP值和便利性會比桌電好很多，「資工系還是需要一台筆電吧，出門在外用得到」、「我覺得要耶，不然大家聚在地下室寫作業的時候，你要怎麼抄code」、「寫code沒筆電是要用手機寫逆？」、「基本上一定要...程式課上沒寫完的作業下課後要繼續寫，沒筆電要把資料檔案copy來copy去的會死」、「資工系的投資他筆電，以後回收的更多，傻傻的。」

不僅資工系，普遍大學生都認為能力允許的範圍下，最好還是買一台筆電，方便小組討論報告或是自己回家做作業，學校都會提供足夠資源，但沒有方便到可以隨處使用，「我文組啦，組員沒筆電我一定扁他，沒筆電怎麼討論報告」、「如果我的組員沒有電腦，我絕對不會跟他一組。」

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