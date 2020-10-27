內湖深夜直擊！大陣仗「裝甲車隊」疾駛上陽明山：氣氛怪緊張

▲約莫8-10輛裝甲車、軍卡、吉普車。（圖／古先生授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

近來共機多次跨越海峽中線挑釁，台海緊張氣氛蔓延，甚至25、26日連續兩天，有運8反潛機侵入我西南空域；當然，我國對此也加快軍力整備的腳步。一名古姓網友昨晚10點多，就在內湖路上直擊，近10輛裝甲車、軍卡等朝陽明山方向疾駛，而這番意義不明的大陣仗車隊，讓人不寒而慄。

古先生向《ETtoday新聞雲》記者提到，昨晚10點多和友人在內科用完餐，剛好撞見車隊經過，「當時有8-10輛裝甲車、軍卡、吉普車疾馳在內湖路上，並往陽明山方向前進，氣氛怪緊張的......。」

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的確，隨著共機擾台次數頻繁，兩岸情勢漸趨緊張，國軍也加速調整軍力整備。根據國防部近期公布的資料，本月已有20架次共機進入西南空域，而我國空軍則依慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

10月份共機擾台

10月1日：運8反潛機1架次

10月3日：運8反潛機1架次

10月4日：運8反潛機1架次

10月6日：運8反潛機1架次

10月7日：空警500機1架次

10月8日：運8反潛機1架次

10月9日：運8反潛機1架次、運9反潛機1架次

10月10日：運8反潛機1架次

10月11日：運8反潛機1架次

10月15日：運8反潛機1架次

10月16日：運8反潛機1架次

10月17日：運8反潛機1架次

10月20日：空警500機1架次、運9通信對抗機1架次、運8反潛機1架次

10月21日：運8反潛機1架次

10月25日：運8反潛機1架次

10月26日：運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次

▼車隊朝陽明山方向前進。（圖／古先生授權引用）