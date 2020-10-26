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台南母13刀殺女　法院裁定羈押「身心極不穩有逃亡之虞」

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▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡姓女子，檢察官訊後認為涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡之虞向法院聲押獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡姓女子持刀殺死女兒，檢察官訊後認為涉犯殺人罪嫌重大、有逃亡之虞，向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安和路四段母殺女命案，經檢警26日上午相驗，發現死者頸部和下巴刀傷至少有13刀，氣管被割斷，疑大量出血致死。檢察官訊問被告後，認被告涉犯殺人罪嫌重大，有反覆實施及逃亡之虞向法院聲押蔡女，台南地院羈押庭於晚上8時許裁定羈押，未予禁見。

台南地院行政庭長林福來指出，安南區母親殺女案，被告蔡女經訊問後，法官審酌被告對於聲請書所載犯嫌坦承不諱，以及卷內事證，足認被告涉犯殺人罪犯嫌重大。而被告長期照顧患有精神疾病之女兒，累積相當之精神壓力，有焦慮、失眠之症狀，且因自身腸胃疾病痛苦難耐，使被告之身心狀況極不穩定，依此推知被告以後恐有未到庭接受續行偵查之可能性，足認被告確有逃亡之虞。且被告無法提出現金具保，因此法官認為被告所涉係重罪，為確保被告以後到庭接受續行偵查，應有羈押之必要。

▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡姓女子，檢察官訊後認為涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡之虞向法院聲押獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至檢方以被告之身心狀況極不穩定為由，認為被告恐傷害或殺害他人部分，則為檢方之猜測，法官認為被告係因不堪長期照顧其女兒之壓力為由，始為殺人之犯行，其女兒已經死亡，此部分被告之壓力已經不存在，尚無法僅因被告之身心狀況即推論被告有再犯之虞，此部分為無理由。羈押庭法官裁定被告蔡女羈押，惟未予禁見。

台南市警三分局10月25日下午4時45五分許接獲李姓男子報案，稱其58歲蔡姓妻子在家中留下紙條稱想尋短，警方立派員緊急協尋蔡女，並派員前往位於安南區安和路四段李宅查處。下午4時50分許，警方在李宅自家房間內尋獲蔡女，蔡女見警馬上持菜刀抵住脖子，身旁躺臥32歲李姓女兒全身是血，經警方奪刀制伏蔡女，蔡女坦承持刀犯案。

李女頭、頸部中刀失去呼吸心跳，經過通報消防局119派救護車前往，將母女二人送往台南市立安南醫院急救。不過，李姓女子經安南醫院急診醫療團隊全力搶救，仍因頸動脈及氣管斷裂，於下午5點40分許搶救無效，宣告不治身亡。

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