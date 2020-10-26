解放軍反潛機頻擾台灣南部　環時：抓美國核潜艇

▲中共運-8反潛機25日進入我西南空域。（圖／空軍司令部，下同。）

軍武中心／綜合報導

我國空軍司令部公布25日解放軍一架運-8反潛機進入我西南空域，大陸官媒《環球時報》最新報導認為，台灣南部海域近期成為解放軍軍機演訓熱點，其實是針對美國核潛艇而來。

分析指出，反潛機飛到大海上，當然是去找潛艇。在台灣南部這個海域，可能出現的潛艇有5個來源，包含解放軍自己、台軍、日本海上自衛隊、澳洲海軍以及美國海軍。從公開的信息來看，台灣一共兩有2艘潛艇可以出海，日本海上自衛隊的潛艇雖然技術和訓練水平都很高但數量少，而澳洲潛艇也已老舊，「因此，需要解放軍頻繁出動反潛機的很有可能對象，就是美國海軍的核潛艇。」

《環時》進一步表示，傳統上美國核潛艇部隊的核心任務有兩個，首先是用攻擊型核潛艇保護彈道導彈核潛艇，維持海上核威懾能力；其次是用攻擊型核潛艇為航空母艦戰鬥群提供護航保障。事實上，只要美國航母戰鬥群出現在菲律賓海，就很可能有核潛艇在台灣南部水域活動。

報導強調，按照解放軍海軍科研部門發表於2013年的《美國航母編隊隊形與反潛能力分析》的公開論文提及，在距離美國航母80-200海里左右的位置，一定會有一艘攻擊型核潛艇隱藏在水下，它的具體部署方向取決於主要威脅的方向，用來預警和阻擊對方潛艇、導彈艦艇高速突入，對航母發動攻擊。也就是說，如果戰鬥群部署在菲律賓海，在九段線附近遊蕩，那麽核潛艇的部署位置一定在台灣西南部海域。

不過該官媒最後也不排除，解放軍可能是自己在用潛艇和反潛機進行攻防演練。

▼美國海狼級攻擊核潛艇吉米．卡特號(Jimmy Carter，SSN-23）。（圖／達志影像／美聯社）