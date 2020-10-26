斷臂綠蠵龜誤闖液化廠海水渠道 海巡緊急協助救援治療

▲海巡11岸巡隊於中油安液化天然氣廠內海水渠道發現1隻受傷綠蠵龜，前肢有斷肢，馬上緊急協助救援治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾118報案，10月25日上午10時許，於中油安液化天然氣廠內海水渠道發現1隻受傷的海龜，立即通知第11岸巡隊永新安檢所人員前往查看，發現係一級保育類綠蠵龜，前肢有斷肢，馬上緊急協助救援治療。

永新安檢所人員抵達現場後，受傷的海龜已由永安液化天然氣廠人員裝於水桶內，經初步辨識該海龜品種為一級保育類野生動物綠蠵龜（長48公分、寬43公分），檢視左前肢有斷肢、腐爛情形，立即接手帶回安檢所安置，相關資訊提供成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王浩文教授，另由高雄市海洋局承辦人通知，將海龜後送至國立海洋生物博物館治療，並由國立海洋生物博物館帶回實施醫療處置。

南部分署第11岸巡隊表示，近年來海龜因海洋廢棄物而受困之情事屢見不鮮，並呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，而導致海洋生態環境的破壞；海巡署除平時執行查緝走私、非法入出國，亦積極投入海洋生態保育工作，臺南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，本隊將立即派員前往處理，並提供各項服務及救助。

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