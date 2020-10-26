　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

斷臂綠蠵龜誤闖液化廠海水渠道 海巡緊急協助救援治療

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡11岸巡隊於中油安液化天然氣廠內海水渠道發現1隻受傷綠蠵龜，前肢有斷肢，馬上緊急協助救援治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡11岸巡隊於中油安液化天然氣廠內海水渠道發現1隻受傷綠蠵龜，前肢有斷肢，馬上緊急協助救援治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾118報案，10月25日上午10時許，於中油安液化天然氣廠內海水渠道發現1隻受傷的海龜，立即通知第11岸巡隊永新安檢所人員前往查看，發現係一級保育類綠蠵龜，前肢有斷肢，馬上緊急協助救援治療。

▲海巡11岸巡隊於中油安液化天然氣廠內海水渠道發現1隻受傷綠蠵龜，前肢有斷肢，馬上緊急協助救援治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永新安檢所人員抵達現場後，受傷的海龜已由永安液化天然氣廠人員裝於水桶內，經初步辨識該海龜品種為一級保育類野生動物綠蠵龜（長48公分、寬43公分），檢視左前肢有斷肢、腐爛情形，立即接手帶回安檢所安置，相關資訊提供成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王浩文教授，另由高雄市海洋局承辦人通知，將海龜後送至國立海洋生物博物館治療，並由國立海洋生物博物館帶回實施醫療處置。

▲海巡11岸巡隊於中油安液化天然氣廠內海水渠道發現1隻受傷綠蠵龜，前肢有斷肢，馬上緊急協助救援治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡11岸巡隊於中油安液化天然氣廠內海水渠道發現1隻受傷綠蠵龜，前肢有斷肢，馬上緊急協助救援治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，近年來海龜因海洋廢棄物而受困之情事屢見不鮮，並呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，而導致海洋生態環境的破壞；海巡署除平時執行查緝走私、非法入出國，亦積極投入海洋生態保育工作，臺南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，本隊將立即派員前往處理，並提供各項服務及救助。

·綠茶香優雅迷人

ET快訊
花15萬「買清大學歷」！單親媽變科技廠副理　下場曝光
盤中零股交易首日破3億！小資族最熱門TOP10曝光
小吃店做53個便當被棄單！訂購人竟是鐵道局
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

斷臂綠蠵龜誤闖液化廠海水渠道 海巡緊急協助救援治療

雲林「時尚最潮」眼鏡尚有3千付　65歲長者免費預約配鏡

2020「新竹X梅竹黑客松」競賽　競賽團隊創意無限

新竹市萬聖節大遊行周六登場　變身遊戲角色來搗蛋

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴處事細膩專精法律

大禹嶺吊掛凈山　5小時清235公斤垃圾...寶特瓶鐵鋁罐塑膠袋佔大宗

2020南方影展感恩餐會盛大舉辦　台南年度電影盛會11開跑啦！

花蓮培訓導盲志工第一波10名　提供免費導盲服務3天前預約

賴清德走訪雙溪泰平社區　體驗手作步道保留農村自然韻味

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

找不到家！法鬥深夜亂竄追機車 暖警帶回掃晶片...電話竟是空號

夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

斷臂綠蠵龜誤闖液化廠海水渠道 海巡緊急協助救援治療

雲林「時尚最潮」眼鏡尚有3千付　65歲長者免費預約配鏡

2020「新竹X梅竹黑客松」競賽　競賽團隊創意無限

新竹市萬聖節大遊行周六登場　變身遊戲角色來搗蛋

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴處事細膩專精法律

大禹嶺吊掛凈山　5小時清235公斤垃圾...寶特瓶鐵鋁罐塑膠袋佔大宗

2020南方影展感恩餐會盛大舉辦　台南年度電影盛會11開跑啦！

花蓮培訓導盲志工第一波10名　提供免費導盲服務3天前預約

賴清德走訪雙溪泰平社區　體驗手作步道保留農村自然韻味

夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

KS運彩分析／熱刺進攻強勢後防容易輕敵　看好開大

中職總冠軍／張志豪首度打擊練習　丘總盼至少代打觀察到29日

夏普旗下可購樂平台　率先販售南六雙鋼印口罩

中職總冠軍／中信3大洋投壓陣　餅總：我們不弱

文在寅哀悼三星會長李健熙　讚揚為「韓國經濟界的象徵」

陸公務員在同事飲水放「母豬發情素」　害女同事狂懷孕、男同事超亢奮

男子半夜回家被跟蹤！　轉身見到「3隻萌臉小毛怪」徒手打包

中職／猛威爾、許基宏獲選10月投打MVP　許基宏隔5年獲選　

說要散步還不繫繩？　「抱怨二重奏」唱不停...網笑：鬆獅被帶壞

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

地獄4女房客嗨整晚　床鋪全染紅

小琉球民宿一晚280元！他下訂秒漲6倍

埔鹽順澤宮明天冠軍路跑　補給站被倒發臭豆渣

阿里山賞楓搭林鐵百年蒸汽火車

漫遊老街溪5000人健走　看見中壢改變

閃過疫情高峰期　浩天宮潛水媽11/1起駕遶境

國1台南境內交流道出口預告標誌遭罵翻　黃偉哲回應了

「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

埔鹽順澤宮ZEPRO冠軍路跑5千人熱鬧起跑

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴專精法律

賴清德走訪雙溪泰平　體驗手作步道

楊梅休閒農業區　農業輔導成果發表

更多熱門

相關新聞

別輕忽肺阻塞　等喘不過氣就要進加護病房了

別輕忽肺阻塞　等喘不過氣就要進加護病房了

高居全球第四大死因的慢性阻塞性肺病，在台灣也是高居十大死因第七名，主要是因咳嗽、卡痰、喘等症狀與感冒相似，民眾常常輕忽罹病風險而危害到生命，若能在輕、中度時即可就醫治療，同時戒掉吸菸等致病原因，就能得到很好的醫療效果，讓明天「肺」更好。

隧道內爆胎「嚇到尿失禁」　警馳援助返家

隧道內爆胎「嚇到尿失禁」　警馳援助返家

馬祖南竿遭陸籍抽砂船圍島　海巡增派新北艦支援

馬祖南竿遭陸籍抽砂船圍島　海巡增派新北艦支援

合法拖船架上路提水域救援能量

合法拖船架上路提水域救援能量

手被捲入機器　男接回3小時半斷臂

手被捲入機器　男接回3小時半斷臂

關鍵字：

斷臂綠蠵龜海巡救援治療

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

放火脫困後秒提告　網：很好示範

即／男到高嘉瑜服務處陳情！突失控「汽油淋身」

八仙塵爆康復「爽玩半套」　癡情妹遭劈腿

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面