作品曾被貼變態標籤！作家七等生過世　忘年交阮慶岳悲痛發文：再會

▲作家七等生為「第14屆國家文藝獎」獲獎藝術家。（圖／國家文藝獎）



記者林育綾／台北報導

台灣作家七等生24日因癌症過世，享壽81歲。他的作品在過去常被貼上「不道德」、「變態」等標籤而飽受爭議，但也曾獲文學獎，以小說來反映社會不公義的情況。今（27）日七等生過世消息獲證實後，文壇人士、藝術家阮慶岳等皆陸續在臉書發文悼念，由於阮慶岳與七等生擁有忘年之交，兩人作品也恰好都有男同志出現，今（27）日他也在臉書發文「再會了，七等生！」

七等生本名劉武雄，出生於1939年7月23日，卒於2020年10月24日，苗栗縣通霄鎮人，是台灣現代主義代表作家。他的作品以小說為主，據維基百科提到，多半以「隱遁小角色」作為「抗議台灣社會總體壓力」的象徵，代表作品有《我愛黑眼珠》、《沙河悲歌》、《重回沙河》等，其中《沙河悲歌》曾改編為電影。1985年獲第8屆吳三連獎文學獎小說類，2010年又獲得第14屆國家文藝獎文學類。

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他的作品在早年時，被評論得體無完膚，例如「對文化或道德毫無敬意」、「構成社會公害」、「萎彌頹廢的論調」。七等生曾提到這些打壓「要把我打死、要把我消之於無形」，但他強調，「我寫的是宇宙，寫的是地球，寫的是人類，而不是寫你們要的東西。」

七等生過世消息獲得證實後，不少藝文人士在臉書悼念，季季表示「悼別老友七等生」，還提到「認識七等生50餘年。感懷良多，此時只想說：老七，行所當行，安然而去吧！」而阮慶岳也特地PO文，「再會了，七等生！」