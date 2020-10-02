情定樂成宮！甜蜜新人回娘家　400男女聯誼見證「媽祖牽紅線」

▲何俊逸、游文君2019年間透過此聯誼活動認識彼此，歷經4個月的交往，今年6月登記結婚。（圖／貝思特婚紗集團提供）

記者徐愷昕／台中報導

台中樂成宮在網路上擁有超高人氣，是不少人祈願祝福、求好姻緣的首選廟宇！而為了慶祝月老星君聖誕，樂成宮月老殿9月27日也舉行了壽典禮暨「樂見真愛．成就幸福－月老慶生締佳緣」未婚聯誼活動，吸引400名未婚男女參加外，其中，去年因參加該活動認識、今年已登記結婚的何俊逸及游文君也特地回來分享喜氣，現場甜蜜指數破表。

據了解，樂成宮舉辦的「樂見真愛 成就幸福 月老慶生締佳緣」未婚聯誼活動8月19日一開放報名，200位男性名額不到4分鐘就迅速額滿，而女生200位名額也在3天內額滿，可見大家對月老慶生締佳緣活動都充滿期待以及支持。

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當日活動除了聯誼外，另一亮點莫非今年特地回來分享喜氣的新婚夫妻何俊逸及游文君，兩人2019年透過此活動認識彼此後，在歷經4個月的交往今年6月登記結婚，7月時還一起參加了白沙屯媽祖進香遶境，還願同時也當作蜜月旅行。

▲何俊逸在400人的見證下單膝下跪，拿出金戒指再次向老婆求婚。（圖／何先生提供）

透過這次活動的分享環節，何俊逸也在400人的見證下單膝下跪，拿出金戒指再次向老婆求婚，浪漫舉動羨煞一旁眾人，而樂成宮董事長郭松益同時也致贈了「金鏟子」，盼「福貴雙全，永遠吉祥！」祝福他們早生貴子。

主辦單位表示，此次報名的青年男女最年輕為26歲，最成熟為44歲，平均年齡30至39歲佔總數6成，參與者職業多元，包括工程師、公教人員、經理、醫護人員、公司負責人等，報名最多的職業是公務人員及教師，工商業服務與資訊科技。

▲何先生6月登記結婚後，7月便與太太一起參加白沙屯媽祖繞境活動「還願兼蜜月」。（圖／陳先生授權提供）

▲▼2019年參加活動認識彼此的何俊逸及游文君，今年特地回來分享喜氣。（圖／貝思特婚紗集團提供）