白沙屯媽祖起駕回鑾「罕見都走台1線」　停駕警局民眾歡呼：有人要升官了

▲白沙屯媽祖鑾轎11日上午停駕台中市烏日警分局追分派出所。（圖／擷取自臉書粉絲專頁白沙屯媽祖婆網站）

記者白珈陽／台中報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香跨苗、中、彰、雲四縣，11日清晨5時許通過大度橋進入台中市，6時許曾停駕台中市烏日警分局追分派出所、清水警分局龍井派出所，據傳白沙屯媽停過的警局會官運亨通，員警也歡迎到來。此外，白沙屯媽往年起駕若走台61線，回鑾就會走台1線，若起駕沿台1線便反之，今年則起駕、回鑾都走台1線，罕見路線重疊。

白沙屯媽祖轎鑾11日清晨5時55分進入台中市，6時30分在烏日警分局追分派出所門口停駕20分鐘，接下來分別到過追分國小、大肚公有零售市場、建成鋼鐵公司，上午9時57分於龍井派出所三進三退後停駕，傳說白沙屯媽祖到過的地方會發財、發達，因此有民眾打趣：「有警員要升官了！」

▲白沙屯媽祖鑾轎停駕於清水警分局龍井派出所。（圖／擷取臉書粉絲專頁白沙屯拱天宮）

白沙屯媽祖5日清晨從苗栗拱天宮起駕，依照往年鑾轎行進路線，若起駕是走台61線西濱橋下，回鑾則走台1線，若起駕走台1線，回鑾就走台61線，路線分開，但今年起駕、回鑾都走台1線，路線重疊。

白沙屯拱天宮進香團縱跨中部苗、中、彰、雲4縣，渡過大安溪、大甲溪、大肚溪、濁水溪等中部溪流，來回約400公里路程，數萬名香灯腳虔誠與白沙屯媽祖同行，11日上午10時32分停駕龍井山腳，將休息至下午3時，預計13日回宮安座。

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