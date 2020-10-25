不能長太美！出租伴娘夯爆「日薪8500元」　新人用過讚：演技很好

▲伴娘示意圖，與新聞人物無關。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

正值中國婚禮旺季，想要找伴娘那可是「一位難求」，於是許多準新人開始在網路上「徵伴娘」，且還有許多要求，包括自備正裝、唱歌好聽、不能太美、指定生肖等，日薪約300至2000元不等（新台幣約1200元至8500元），優渥的薪水吸引了不少單身女性，還有業者看準了商機，推出伴娘交易平台。

▲網友徵伴娘。（圖／翻攝錢江晚報）

根據《錢江晚報》報導，有許多單身女性紛紛在社群發文「伴娘營業中」，原來是十一假期結婚高峰，伴娘相當難找，因此開始有新人在網路上徵伴娘，且提出的要求五花八門，包括自備正裝、唱歌好聽、不能太美、指定生肖等，僱傭價格約落在人民幣300至2000元不等（新台幣約1200元至8500元），優渥日薪吸引許多單身女性，更有業者看上商機，進一步推出租伴娘交易平台，一個月能有上百筆訂單。

▲出租伴娘搶破頭。（圖／翻攝錢江晚報）

願意花錢租伴娘的新人認為，有時候人情反而是最貴的，不如花錢請個伴娘，還能滿足新人的各種需求；不過也有人表示絕對不會租伴娘，因為伴娘需要接觸到收紅包、招呼親戚等工作，找一個外人來不太方便；但也有租過伴娘的人表示，請來的伴娘非常專業，「有擋酒的、分喜糖的、整理婚紗的，甚至還有幫忙和婚慶溝通的。」且婚禮當天和新娘新娘親親熱熱的，演技很好，「一點都看不出來是臨時組成的塑料閨密」。

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