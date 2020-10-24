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Bossini傳奇家族殞落！巨富孫女遭綁架、整型慘死...「厄運24年」慘事不斷

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羅君兒（左）與姊姊羅貝兒。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

▲羅君兒（左）與姊姊羅貝兒。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

圖文／CTWANT

香港傳奇實業家羅定邦一手創建羅氏國際集團，旗下產業包括羅氏針織時裝、羅氏國際集團、羅氏地產，堡獅龍（bossini）等，身家相當雄厚，其家族也曾躋身《富比世》的亞洲50個最富有家族。不過，自從羅定邦去世後，羅家成員彷彿遭受詛咒一般，陸續遇上離奇绑架、整型死亡、手足爭產等風波，家族逐漸走向衰敗。

《環球人物雜誌》報導，34歲的羅貝兒今年1月遠赴韓國整型，最後卻慘死手術台上；根據事後調查報告，該場手術前不僅沒有藥物測試，動刀期間也沒有麻醉師在場，甚至連家屬簽字都是由醫院擅自代簽，這樣的一場「三無」手術，不僅斷送了羅貝兒的性命，也讓羅氏家族再次陷入輿論風波。

據了解，羅貝兒的爺爺正是大名鼎鼎的已故實業家羅定邦，他創辦的服裝品牌「堡獅龍」曾風靡一時，當年上市時一舉成為香港最大的服裝零售集團，家族也被《富比世》列入「亞洲50個最富有家族」之一；而曾經風光一時的羅氏家族，卻在羅定邦死後被厄運壟罩，一宗宗「家門不幸」的事件也接連上演。

羅貝兒今年前往韓國整型，最後慘死手術台。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

▲羅貝兒今年前往韓國整型，最後慘死手術台。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

含著金湯匙出生的羅貝兒，不僅擁有錦衣玉食的生活，也是個聰穎好學的富三代，她畢業於香港傳統名校拔萃女書院，之後升讀倫敦大學，婚後育有1子，夫妻感情十分融洽，誰知美好的一切就在她上手術台後嘎然而止；最耐人尋味的是，丈夫事後提出的告訴中，除了求償羅貝兒的年收入，還有因妻子去世而喪失的對岳父3分之1財產繼承權。

羅貝兒的突然離世，讓人們立馬聯想到同樣命運多舛的妹妹羅君兒，也就是轟動一時的「飛鵝山綁架案」女主角；2015年，一幫歹徒闖入羅家，除了搶走價值200多萬港幣的財物，還綁架了當時29歲的羅君兒，並將其禁錮在山洞，所幸靠著父親羅家駒的機智應對，最終綁匪順利歸案，羅君兒也被安全救出。

實際上，籠罩在羅氏家族身上的陰霾遠不止於此。豪門向來躲不開的爭產風波，在這裡上演得更加離奇。羅定邦於1996年病逝後，按照其遺願，家族所有財產平分為3份；一份留給羅家子孫、一份用作慈善公益，另一份則留給失散在外的私生子；其中第一份備用財產的分配權，就落到了最受父親疼愛的次子羅蜀凱手裡。

羅家姊妹的祖父就是香港傳奇實業家羅定邦。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

▲羅家姊妹的祖父就是香港傳奇實業家羅定邦。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

2007年，羅定邦四子羅家寶長女羅穎怡的一紙起訴狀，拉開了羅家爭產大戲的序幕；她認為二叔企圖把財產據為己有，要求對方交出財產分配權；羅蜀凱則主張，父親只要求自己盡量遵照遺願，沒說一定要遵守，故這份遺產應屬於亡父對他的饋贈。這場官司最後以羅蜀凱敗訴告終，手足間的感情也徹底宣告破裂。

另一方面，官司也爆出了更大醜聞。此前羅定邦遺囑一直處於非公開狀態，但法庭審理過程中直接曝光了最隱秘的內容；原來羅定邦在6個公開的子女之外，不僅有已秘密認祖歸宗的私生子羅家添，還有獨佔3分之1財產的私生子存在，而這位常年流落海外的神秘私生子，也被爆曾跟隨母親回家爭產。

雖然羅家子女能力優秀，在各自的領域都佔有一席之地，但家族大業堡獅龍的發展之路卻不順遂；在ZARA、H＆M、優衣庫等快時尚品牌崛起之下，堡獅龍卻因家族內鬥和發展策略失誤，自2015年開始業績一路下滑，3年後由盈轉虧，到了去年淨虧損更擴大至1.39億港幣，種種因素都使得羅家聲勢大不如前。

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