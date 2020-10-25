跟團出去玩…他到目的地驚覺「沒有景點」不給睡　還倒賠54萬元

▲旅遊示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

大陸湖南長沙一名58歲的姚先生跟團出去玩，沒想到到了當地之後才知道，原來這個旅行團是由房產公司籌辦的，不僅沒有任何玩樂行程，只要不下訂買房，就無法走出門，甚至還有專員看守，不讓他們睡覺；姚先生在無可奈何之下，只好付了12萬3千多的人民幣（約54萬元台幣）的購屋訂金，才得以脫身。

根據《瀟湘晨報》報導，姚先生在10月初時跟團前往山東威海乳山旅遊，整趟旅程總共2天一夜，而且費用全免，只需要繳交訂金800元人民幣（約3500元台幣），事後可全額退還。

沒想到就在抵達乳山之後，姚先生才知道這個旅行團是一間房產公司的計畫，整趟旅程中沒有任何景點，目的就是購屋，但最讓他傻眼的是，旅行團除了不讓他們出門之外，還有專人看守團員，甚至是不給人睡覺。姚先生表示，自己曾患有腦梗塞身體不好，在無法拒絕房產公司工作人員的情況下，無可奈何之下只能繳交訂金預定一間售價為41萬元人民幣（約178.8萬元台幣）的商品屋。

報導中指出，該間房產公司向記者表示，姚先生所說的旅行團就是看房察團，吃得跟住的都是在高級酒店裡，既然來了就要支持他們的工作，現在要退房只能找開發商，如果簽訂合約了就得按照法律程序走。