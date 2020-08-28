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仰德扶輪社與腎病基金會投入預防篩檢　盼降低洗腎比例

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▲▼ 仰德扶輪社番路鄉提供慢性腎臟病篩檢服務 盼降低全台洗腎比例 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 仰德扶輪社與腎臟病防治基金會共同投入慢性腎臟病篩檢服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國際扶輪3521地區腎臟病防治推廣委員會成立以來，與財團法人腎臟病防治基金會共同投入對台灣預防篩檢暨衛教講座活動，台北市仰德扶輪社日前選在番路鄉日安社區活動中心，藉由抽血驗尿篩檢與衛教講座宣導，秉持「早期篩檢、早期治療」理念，盼讓腎臟病預防概念普及至台灣角落，為腎臟病防治盡一份心力，使國人不再受腎臟病所苦。

嘉義縣長翁章梁說，大家知道洗腎是一件痛苦的事，不僅造成身體上的病痛，更需長期前往醫院回診，唯有定期健康檢查，才能及早檢測出腎功能狀況，以便盡早治療；感謝扶輪社用心照顧腎臟病人，特別提供偏鄉醫療服務，來到番路鄉為民眾做腎臟病檢測。

▲▼ 仰德扶輪社番路鄉提供慢性腎臟病篩檢服務 盼降低全台洗腎比例 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼翁章梁出席扶輪社慈善活動感謝該社團 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁特別感謝，扶輪社對推動嘉義縣醫療體系不遺餘力，除贈送兩台牙科及眼睛相關檢查醫療車外，現今又致力於推動腎臟病檢測，用心提供優質醫療服務，令人敬佩。

台北市仰德扶輪社理事洪士傑指出，此次活動主要為腎臟病防治篩檢，更特地前來向民眾宣導在防治腎臟病方面應注意什麼；藉由抽血、驗尿，也讓腎臟功能得到最完整篩檢，在檢測結果出爐後，後續將陸續追蹤，盼降低台灣腎臟病洗腎比例，同時也感謝縣府協助，讓公益活動能順利進行，也謝謝民眾願意提供扶輪社服務的機會。

▲▼ 仰德扶輪社番路鄉提供慢性腎臟病篩檢服務 盼降低全台洗腎比例 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生福利部雙和醫院學術副院長，身兼台北市華中扶輪社副社長林裕峯表示，腎臟病為台灣國病，健保署公布最新資料顯示，民國108年健保費用支出最多的單一疾病為慢性腎臟病，每年耗用約533億元，台灣目前有約9.2萬病人接受血液透析或腹膜透析，2百萬人有慢性腎臟病，慢性腎臟病早中期又無明顯症狀，因此一定要藉由定期篩檢，及早發現，及早治療，在檢查出腎臟病後，定期配合醫療人員配合治療，便能降低需洗腎的情形。

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