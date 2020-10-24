新北萬里蟹「蟹島海風9吧！」　品牌產業再造地方繁榮永續

▲新北萬里蟹「蟹島海風9吧」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜於24日參加萬里野柳漁港最大盛事「鱻蟹宴」與在地漁會及協會共同席開80桌與，並指出萬里蟹為新北長青品牌，與新北市升格10週年息息相關，未來將持續優化漁港環境，行銷新北優質漁產品，創造地方產業永續發展，打造友善宜居的新北市。

慶祝萬里蟹豐收，市長侯友宜獲得在地漁、協會邀請前往野柳漁港參加在地年度盛事之一「鱻蟹宴」，「鱻蟹宴」本身是在地捕蟹船主慶祝萬里蟹豐收，犒賞漁民及家屬員工的辦桌活動，後來發展成捕蟹船主一年一度一起靠港集合會面的大聚會，有滿載幸福回家的意涵，品嚐乘風破浪捕撈而來的萬里蟹。

▲2020萬里蟹活動正式開幕。

侯友宜表示，鱻蟹宴現場可以明顯感受到在地因為萬里蟹蓬勃發展充滿活力的盛況，非常高興能看到萬里蟹產業永續發展歷久不衰，在漁協會與市府9年努力下，萬里蟹已經成為獨一無二漁業文化產業，帶來在地光榮感與認同感，成功以傳統產業帶動地方觀光價值永續發展，未來將會持續深入地方挖掘新北特色，吸引更多人來新北深度旅遊。

海洋的遠闊總是讓人有種神秘的感覺，而萬里蟹系列活動充分帶給民眾一個認識海洋的機會，錯過10月24日當天體驗活動的民眾注意了！10月25日、31日以及11月1日仍有捕蟹趣體驗、海洋獨木舟等休閒漁業體驗等民眾認識海洋，而野柳假日活蟹市集、富基、龜吼魚市依舊持續穩定供應生猛萬里蟹及當地漁產品。

▲民眾排隊買萬里蟹。

萬里蟹免費交通接駁車也將持續到10月31日止，民眾可將車輛停放在愛琴海太平洋溫泉會館「萬里蟹產季免費停車場」搭乘接駁車進入龜吼或是停放在「龜吼石角免費停車場」，步行5分鐘就可以抵達龜吼漁港囉！步道沿途海景壯闊非常，可要多多利用喔！

農業局長李玟表示，今年為鼓勵民眾安心偽出國旅遊，以串聯三大產地打造淡水浪漫島、富基打卡島以及龜吼品蟹島，推出年度行銷主軸「蟹島海風9吧！」，除了休閒漁業體驗外，萬里蟹巡迴啤酒吧持續於10月31日在板橋麗寶百貨，以及11月7日在台北東區巡迴，歡迎民眾一起來與萬里蟹同樂！

► 美麗最大的祕密

▲各式攤位供民眾挑選採購。