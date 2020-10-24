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深山驚見「雙眼發黑」慘白巨臉！登山客曝照片：晚上別看

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▲深山裡發生了不少靈異事件。（圖／取自免費圖庫PickPik）

▲深山「靈異事件」時有所聞。（圖／取自免費圖庫PickPik）

實習記者劉雪兒／綜合報導

爬山登高望遠、俯瞰美景，會讓人心曠神怡，不過，爬山運動也存在著一定的危險性，一旦山林起大霧，將會影響登山客對路線的掌握度，不少靈異事件也因此傳出。一名日本登山客在爬山時，看到一張慘白的臉映入眼簾，不禁讓他毛骨悚然，沒想到走近一看，才發現是誤會一場。

日本網友@demoso_在推特PO出幾張照片，並寫下「即便在白天看到『這個』，我也會很害怕，更別說是晚上看到了」。從畫面中可以看出，遠處的樹林間有一張大且慘白的臉，旁邊「插著」像咒語一樣的文字，整體感覺非常的詭異，不過當他湊近一看，才恍然大悟這並不是什麼靈異現場，而是「人臉看板」，眼睛呈現出彎月狀，儘管嘴角上揚，但還是不由自主的感到一絲的可怕。

接著，另外一張看板臉上更加令人毛骨悚然，儘管掛著大大笑容，但眼睛的部分則被密密麻麻的文字取代，就像周圍瀰漫著不尋常的氣息，而這一則貼文也獲得4.4萬人按讚，並在網路上引起廣泛的討論。

實際上，這些人臉看版的名為「木靈」，是藝術活動「六甲ミーツ・アート芸術散歩2020」作品之一，是由「谷澤紗和子」和作家「藤野可織」一起創作的，而活動的宗旨在於，讓民眾進行戶外運動的同時，不止能接觸大自然，也能欣賞現代藝術作品。

不過，就連作者們也沒想到，自己的作品竟然會透過這種方式，意外在網路上爆紅。網友們得知真相之後，紛紛留言表示，「這人臉就像遊戲裡才會出現的恐怖角色」、「藝術都是抽象的，不是所有人都能理解」、「這些作品讓森林瀰漫著恐怖的氣息」、「雖然看不懂這個作品，但設計還是非常好，讓人過目難忘」。

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