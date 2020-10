女新兵遭「殘酷神秘儀式」凌辱！「撞頭+濕身鞭打」齊來...8中士挨告

Giulia Schiff: Chiesto il giudizio per otto sergenti dell’Aeronautica Per il caso di #nonnismo denunciato dall’allieva ufficiale pilota la procura militare di Roma chiede il processo per sottufficiali del 70esimo Stormo di #Latina. Sono accusati di lesioni personali pluriaggravate, in concorso e continuate. L’udienza preliminare fissata per l’11 dicembre. [VIDEO INTEGRALE]→ https://www.raiplay.it/video/2020/07/Perche-Giulia-Schiff-non-puo-diventare-pilota-militare---chi-l-ha-visto-01072020-7b9e3359-6f04-4826-9376-b487e602862b.html