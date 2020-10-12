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女觀光客竊龐貝城碎片召厄運得了兩次乳癌　15年後乖乖歸還

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實習記者劉佩婷／綜合報導

加拿大一名女子妮可在15年前於義大利龐貝城旅遊，當時只有20歲的她覺得龐貝城的碎片具有極大的紀念價值，便順手牽羊的把它帶回家，但沒想到這個碎片竟然是惡夢的開始。

根據英國《衛報》報導，因為竊取龐貝城的碎片，妮可多年來受到健康上的威脅，得了兩次乳癌，也經歷許多財務上的困難。她將當年竊取的兩塊馬賽克磁磚、雙耳瓶碎片、一塊陶瓷碎片歸還給龐貝城時，說到：「這些碎片帶給我厄運！拜託你們拿回去吧！」

龐貝為古羅馬城市之一，位於那不勒斯灣維蘇威火山腳下。龐貝於公元79年維蘇威火山爆發時被火山灰覆蓋。1997年，龐貝城考古區被列為世界文化遺產。

考古負責人馬西莫（Massimo Osanna）告訴媒體，近年來歸還古物的民眾越來越多，歸還的物品包括小型雕塑和雙耳細頸瓶殘片，同時附上解釋信。負責人表示，人們又開始相信這一傳說，就連慣偷犯也將紀念物如數歸還，隨著大量紀念物的物歸原主，景點工作人員正考慮要在當地展館將其展出。

然而竊取古城的碎片真的會遭受到厄運嗎？其實這只是民間傳統的說法，沒有確切的科學依據，因許多觀光客認為把碎片帶回家可以留作紀念，卻沒想到可能遭來厄運，導致內心有罪惡感，才會歸咎於碎片。

▲▼龐貝城（圖／翻攝自維基百科）

▲龐貝城。（圖／翻攝自維基百科）

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