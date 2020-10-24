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孫子病危！婆婆不探望…夭折後對媳婦說：孩子鬼魂回來捉弄妳！

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孫子不幸夭折，婆婆居然對媳婦鬼扯「孩子鬼魂回來捉弄你」。（示意圖，PAKUTASO）

圖文／鏡週刊

面對婆媳問題，若丈夫／兒子未能居中協調，衝突往往一發不可收拾。1名媳婦控訴婆婆不曾去醫院探視病危孫，最過分的是，孫子病逝後，婆婆居然還揶揄：「孩子鬼魂回來捉弄你」！

再也忍受不了的女性在臉書粉專「靠北婆婆2.0」抱怨，自己不僅被丈夫唾棄「死人臉」，諷刺跟她說話要點香，婆婆也時常躲在樓梯間偷聽，又喜歡把家裡事往外說，讓她十分困擾，比如媳婦懷孕的事明明是婆婆傳出去的，婆婆卻打死不認，媳婦指控婆婆說謊成性，講得冠冕堂皇。

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對於夫家對她的種種糟蹋，媳婦想問：「憑甚麼狗眼看人低？就因為我孩子夭折？」提及悲憤往事，她不禁罵出「不要臉」3個字。媳婦指出，婆婆在孩子過世後表示心痛，但直至孩子過世前5天，婆婆都沒去醫院探望，孩子往生當天打電話通知婆婆，婆婆還說她在開玩笑。失去孩子已經夠痛心，婆婆卻一直鬼扯：「孩子鬼魂回來捉弄你。」

悲慘遭遇讓網友只能安慰她：「趁早離開吧！」「這種老公和婆家趕快丟掉，去大廟祭改！」網友呼籲：「拜託各位當婆婆的人不要再折磨媳婦了好嗎？大家好好的過日子不是很好，何必女人為難女人呢？」也有網友不禁想問：「坦白說，妳是不是在路邊亂撿紅包袋？這種婚姻關係簡直是冥婚啊。」

 


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