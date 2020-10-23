請多關心周邊精神疾病患者　齊力建構社會安全網！

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▲衛生所公衛護理師定期提供關懷訪視，並提供諮詢及衛教家屬有關精神疾病的照護及給予心理上的支持，適時提醒病人規律回診及服藥，希望能降低病人再復發率及再住院率。（圖／記者林悅翻攝）

▲衛生所公衛護理師定期提供關懷訪視，並提供諮詢及衛教家屬有關精神疾病的照護及給予心理上的支持，適時提醒病人規律回診及服藥，希望能降低病人再復發率及再住院率。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區23日發生疑有思覺失調症病患，甫出院返家即發生疑病發以「8」種器械造成母親慘死的人倫悲劇，引起社會震驚恐懼。

台南市衛生局指出，近來國內各地方陸續發生幾起思覺失調症等精神疾病患者，造成社會滋擾或傷人、殺人事件，引起民眾不安及恐慌，台南市衛生局長期追蹤關懷有精神疾病的市民朋友，由37區衛生所公衛護理師定期提供關懷訪視，另衛生局有社區關懷訪視員專責服務問題較多複雜、需更高密度關懷的精神病人，透過訪視病人及其家屬瞭解精神狀況、病情變化、有無定期回診及按時服藥、建立病人之病識感等狀況，並提供諮詢及衛教家屬有關精神疾病的照護及給予心理上的支持，適時提醒病人規律回診及服藥，希望能降低病人再復發率及再住院率，讓病人能回歸社區，而經過穩定治療的精神病人，可自在地在社區生活。

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精神疾病是大腦的疾病、亦是一種慢性病，藉由生活作息調整，透過家人的支持及適當的藥物治療，定時返診追蹤治療就能穩定病情，恢復正常生活。隨著精神醫療的進步，多數在急性期出現的混亂、干擾與失序等精神症狀，都能有效地獲得緩解與改善。倘若親友有精神及情緒方面的困擾，鼓勵陪伴至有精神科的醫療院所尋求專業諮詢及協助。對精神疾病有正確的認識，才能接受長期治療的重要性。

反覆發病大多是因為沒有穩定服藥及返診，這時候應勸導病人提早返診調藥或是住院治療。若出現較為激烈的舉動，甚至出現自傷、傷人行為或有傷害危機，應撥打110或119，由警、消人員盡速至現場評估或協助送醫，必要時衛生單位會派員至現場共同處理，讓需要治療的民眾盡快就醫，接受妥善的照護。

黃偉哲市長重視市民的身心健康，衛生局提供40處免費心理諮詢駐點服務，且為了方便服務上班族的市民朋友，亦提供晚間的諮詢時段，向專業人員求助或許可以扭轉人生，適時給予支持，心中痛苦會因為分享而減半，藉由心理師陪伴讓受苦的心情得以舒緩並提供您專業諮詢，衛生局上班時間撥打預約電話（06）3352982。另外，若市民朋友有精神疾病照護上的困擾與需求，可就近與轄區衛生所聯繫或於衛生局上班時間致電（06）2679751分機377-379或06-6357716分機162-164，或上台南市政府衛生局網站http://health.tainan.gov.tw//list.asp?nsub=A1A500精神衛生業務查詢相關資訊，台南市衛生局關心您的健康。

▲衛生所公衛護理師定期提供關懷訪視，並提供諮詢及衛教家屬有關精神疾病的照護及給予心理上的支持，適時提醒病人規律回診及服藥，希望能降低病人再復發率及再住院率。（圖／記者林悅翻攝）

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