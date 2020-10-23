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真香！　iPhone 12 開賣大排隊「黃牛+6500」轉身賣掉

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▲iPhone開賣，現場排隊人潮。（圖／翻攝自每日經濟新聞，下同）

▲iPhone開賣，大陸門市現場排隊人潮。（圖／翻攝自每日經濟新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

iPhone 12及iPhone 12 Pro今（23）日正式開賣，為了搶先買到手機，雖然是上班日，仍有許多果粉都早起排隊。也有黃牛當場結帳後，轉身就賣掉，iPhone 12 Pro目前加價1000至1500元人民幣（約4300-6500元新台幣）。

根據每日經濟新聞報導，深圳益田假日廣場蘋果直營店早上9點已經有10幾人在排隊，工作人員介紹，提前預約購機的消費者才能提前（8點）進店領取新機，沒有預約到的沒有現貨，今日無法購買。

▲iPhone開賣，現場排隊人潮。（圖／翻攝自每日經濟新聞，下同）

看準市場需求，現場有許多黃牛現身，直接用小型皮箱裝手機。他們透露，目前iPhone 12 Pro加價在1000-1500元人民幣，iPhone 12大概在200元人民幣（約860元新台幣），但價格變動很大，半小時或一小時就不同。

從蘋果官網顯示，目前大部分機型交貨期約2-3周，大約11月中旬發貨。現場一名果粉王傑（化名）沒有預約到iPhone 12 Pro，但為了第一批搶先用上新手機，就直接跟黃牛加價購買。

一位在深圳華強北的手機賣家小劉（化名）表示，iPhone 12從22日晚間就已經沒有現貨了，一天一個價，昨天晚上加價200元人民幣可以買到；Pro現在沒有現貨，只能等待預售。

▲iPhone開賣，現場排隊人潮。（圖／翻攝自每日經濟新聞，下同）

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