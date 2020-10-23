5歲女兒「只敢吃1顆爆米花」　媽傻聽原因！網戰爆：戒糖真的有效

▲女兒只敢吃「1顆爆米花」，原因曝光！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「老公的教育方式真的很無言！」一名人妻傻眼表示，愛吃零食的女兒，最近居然嗑完「一顆爆米花」就不敢繼續貪吃，深怕自己的可愛雙腳隨時會變黑。事後，原PO詢問老公真相，原來豬隊友拿了糖尿病患肢體發黑的照片給孩子看，果真方法奏效，但文章曝光後，引發兩派網友關注，就怕孩子幼小心靈受創。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，日前看到5歲女兒在吃爆米花，但她完吃「一顆」就乖乖縮手了，且也沒吵著要繼續吃甜點，一度讓原PO模不著頭緒，結果一問之下，女兒才懵懵懂懂回應，「因為怕腳會變黑！」

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原來天兵老公異想天開，為了不讓女兒吃糖上癮，就拿出糖尿病患腳發黑的照片，並警告「這是吃太多糖的下場！」甚至為了怕女兒狂盯手機3C，老公找出其他孩子眼睛凸出來的畫面，接著叮嚀「這是看太久卡通的下場。」

文章曝光後，底下網友哭笑不得回應，「好鬧...結果效果傑出耶」、「我也是直接拿滿口蛀牙的照片給我女鵝看～我女鵝也是不敢吃，她情願要玩具不要糖，與其一昧著阻止害怕孩子吃糖，不如直接告知孩子嚴重性，讓孩子自己去選擇」、「我也為了不給兒子吃糖，請婆婆直接拔了她的假牙給小孩看，告訴他因為吃太多糖果，所以牙齒就掉光光，效果極佳」。

不過也有網友擔心，就怕孩子心靈蒙上陰影，「矯枉過正，孩子心靈受創」、「精神勒索，傷害孩子還洋洋得意」、「黑白教，小孩是張白紙，記錯了，一生難改回」、「這樣子只會造成她的陰影而已」、「錯誤的教導方式不好」、「太極端了」。

▲網友兩派論戰！（圖／翻攝爆怨公社）



其實家長在烹煮上多花點心思，也有助於孩子戒糖，過去本站曾報導《爸媽學起來！3烹調撇步讓孩子愛上吃穀類、蔬果》，中醫師林君玉指出，各種不同顏色的水果放在盤中，五彩繽紛也可以誘發食慾，讓孩子可以享受吃水果的樂趣。另外，前大林慈濟醫院營養師翁瑩蕙表示，孩子對自己動手的食物會覺得較好吃，包水餃、做生菜沙拉、捲壽司，從上市場買食材到準備料理的階段，可以讓孩子一起選菜、準備餡料。

至於減少孩子狂盯3C部分，《幼童猛盯3C螢幕！研究：恐影響大腦認知 精神科醫曝「關鍵使用年齡」》報導中，兒童青少年精神專科醫師林奕萱認為，在生活中應要多鼓勵孩子發展及參與「非3C」之活動；另外要「陪孩子使用3C」、「了解孩子在用什麼3C內容」，而非僅僅把3C放任予孩子打發時間。