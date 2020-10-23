「點大杯1/3是空的」網紅手搖飲店解釋：這是設計…網洗版轟詐騙

▲網紅飲品大杯約1/3是空的。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都人民北路近日新開的一家名叫「伏見桃山•茶寮」的網紅連鎖手搖飲料店，其銷售的一款大杯手搖飲引來一些網友質疑，「看起來分量很足的大杯，拆開會發現下方約三分之一部分都屬於中空墊高層。」網友計算，這樣的大杯（24元）比中杯貴5元，實際容量只多了100ml，按每毫升價格算下來，反而中杯比大杯更划算。

據《紅星新聞》報導，網友「Yvettevvv」沒想到，自己隨手買的手搖飲料用吸管插不到杯底。10月11日，「Yvettevvv」通過其社交帳號PO文稱，他在一家新開的手搖飲料店首次購物時，點了店內的大杯飲料，「拿到手感歎大杯量也太大了吧，應該叫超大杯，然後拿到吸管發現不對，還沒杯子長，碰不到底。」他喝完拆開手搖飲料包裝，發現杯套下方全部是中空的。

▲大杯比中杯實際容量只多了100ml。（圖／翻攝自紅星新聞）

網友提到的這家手搖飲料店，店名為伏見桃山•茶寮，是一家連鎖店，因清新的裝潢很快成為網紅店。買的大杯，杯體部分為啥是中空的？這樣的疑惑不只是「Yvettevvv」一個人發出，在伏見桃山•茶寮手搖飲料店的點評頁面上，不少網友發表了類似質疑。

9月27日，網友「asdfgjjkl」評論說，「我要的大杯，杯子看起來也是超級大的，結果只有半杯而已，把吸管放在外面對比一下，只到一半而已，這個應該算『詐騙』了吧。」

▲店內圖示。（圖／翻攝自紅星新聞）

網友「黎二胖喲」也表達了不滿，「裡面居然有墊底，空了四分之一杯，我喝了這麼多年（手搖飲料）第一次遇到。」不過，也有網友「蘇Ann」則持反對意見，「這個杯量剛剛好，把整個杯子墊高，可以防冰、防燙，拿著很方便。」店家回覆了其中一位顧客，「親，超大杯的設計，底層是一個隔熱層，我們沒有明確告知很是抱歉，後期改進。」

店鋪店員對此回應，「這樣的設計是中空隔冷層，由公司設計，全國連鎖店都是如此。另外，在店內的點餐醒目位置，也給出了大杯下方為中空隔冷層的圖示。」

►戴口罩也要記得保養