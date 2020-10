澳洲特種部隊濫殺俘虜內幕曝光　3名成員對軍官惡行感到不安

▲澳洲ABC再度揭露澳洲SAS涉嫌在阿富汗殺害無辜百姓的影片。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

澳洲廣播公司(ABC)再度揭露澳洲空降特勤隊(SAS)涉嫌在阿富汗殺害無辜百姓的影片。在最新釋出的畫面中,SAS槍殺手無寸鐵的平民一事似乎已獲得證實。影片中可見SAS的幾位巡邏隊成員正談論他們的一名戰友槍決了一名「完全順從」的戰俘。ABC表示,影片可能成為澳洲國防部調查的關鍵證據。

據ABC報導,影片是從SAS一名士兵的頭盔攝像機中取得的,這段對話發生在2012年5月中旬烏魯茲甘省(Uruzgan Province)希納村(Shina Village)一次行動的後一天。在該突襲中,有3名阿富汗人被SAS打死。

