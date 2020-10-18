大腿猛撞娃娃機竊百元物！男離場投10元掩貪行…慘付62倍代價

▲劉姓男子4月間至南投某娃娃機店，趁無人之際用大腿猛撞機台，以此竊取裡頭的東西。（示意圖，非當事店／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／南投報導

劉姓男子一日搭車至南投某娃娃機台店，入內後他明知要投錢才能夾東西，卻不遵循規定，用自己右大腿猛撞其中一個機台，致裡頭海賊王造型濕紙巾、造型吊飾、小零錢包等物掉落，加總市價約400元，他竊取後為掩人耳目，離開時還投了一枚10元硬幣，誇張行徑全遭一旁監視器錄下，事後他因此遭移送法辦，被判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲劉姓男子離開前為掩人耳目，還投了一個10硬幣，然而卻沒夾取任何東西。（示意圖，非當事人／記者徐愷昕攝）

劉男4月4日上午11時許搭乘歐姓友人車輛至南投某娃娃機台店，期間竟趁無人注意之際，以自己的右大腿猛撞擊店內其中一台夾娃娃機的控制區，導致該機台內的吊飾因碰撞力道過大，自行掉落至取貨出口。

劉男以此方式竊取到機台內的鯊魚型娃娃吊飾、海賊王造型濕紙巾各1個、罐頭造型濕紙巾吊飾、小零錢包及不詳吊飾各2個，市價總計400元，且他在得手後為了掩人耳目，還在離開前投了1枚10元硬幣，但卻沒再夾取任何東西。

張姓機台主從遠端監視器發現機台遭竊，氣得趕緊拿監視器影像至警局報案。警方經比對循線找到劉男，將他逮捕到案後依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

法庭上劉男承認錯誤；南投地院審理時認為，劉男不思尋正當途徑取得物品，竊取他人財產，行為實在不應該，但考量他過去無前科紀錄，且犯後已以5000元與被害機台主達成和解，並將贓物權歸還，審結依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。另經計算，若劉男選擇易科罰金，再加上先前賠償的5000元，等同他需附上2萬5000元代價，相當於400元的62.5倍。

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