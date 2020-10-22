男友跟異性出遊過夜！她目睹「保險套收行李」求問心態：他很疼我

▲原PO親眼目睹男友把保險套收進行李中。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個舉動的意義到底是什麼，讓她困擾到不行！一名女網友日前匿名在《Dcard》發文「男友跟異性單獨過夜帶保險套」，說大約一個月前，男友跟一個很要好的女性朋友2天1夜遊，結果被她看到男方把保險套收進行李中，「我苦惱好久忍好久，可是我又不敢問他，也不敢拆穿他。」話題讓其他人氣炸。

這位女網友文中表示，「大概一個月前，他跟一位他非常要好的女性朋友單獨出去2天一夜」，結果就這麼剛好，她目睹男友在整理東西時，把保險套放進行李裡的畫面。

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原PO說她苦惱很久，也忍了很久，但就是不敢問，也不敢拆穿對方，「但我現在只要想到就覺得好害怕，我怕他不愛我了，他其實愛的是他那位女性友人。」最後還補充說，男友其實對她很好，也很疼她，「我想知道男生這樣是什麼心態。」

▲原PO男友要跟女性友人出遊過夜。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，馬上有人勸分手，「請妳離開他好嗎？為什麼談戀愛要這麼痛苦」、「確定是保險套？不是保險套包裝的濕紙巾或維力炸醬麵的調味粉包？但不管是不是，跟女性朋友去兩天一夜就很怪了，勇敢分手吧」、「原來世界上真的會有妳這麼笨的人，到底誰會讓男友單獨跟異性兩天一夜啦!！」

還有網友乾脆吐槽，「不然帶套幹嘛，吹氣球嗎」、「帶保險套跟異性朋友過夜？肯定是玩水球啊！我想不到其他可能的理由」、「可能只是要打水球戰吧？！別想太多」、「放錢包招財妳信嗎」、「唉唷，保險套只是拿來吹氣球啦！妳真的不用擔心太多啦，我覺得妳真的想太多了。還有他們應該是去潛水吧，保險套可以拿來充當防水袋的。」