雙北捷運合併一間公司？　柯文哲：以前跟林全見面就討論過





▲台北市長柯文哲出席公安會報。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市、新北市不斷為環狀線經營權爭論不休，新北市議員李坤城22日提議，應打掉重練成立「雙北捷運公司」。對此，台北市長柯文哲表示，這個他以前跟前行政院長林全第一次見面時，就有討論這個問題。

新北市議會22日進行總質詢，李坤城提議，台北市常有本位主義，認為自己股份多，所以由台北市經營，且新北就算買北捷公司席次也比不過台北市，提議將台北、新北的捷運公司打掉重練，變成「雙北捷運公司」一同管理。

柯文哲22日下午出席公安會報，被問到是否同意雙北捷運合併一間公司，他表示，「我跟你講，以前我跟林全第一次會面就討論這問題，這不只要請捷運公司，還有捷運工程局這才是問題。」

關於台北市和新北市合作，將在2025年辦世壯運，雙方是否合作的愉快？柯文哲僅回應「很好啊！」

另外，關於中正橋有一名女子落水遭沖走，後續是否要跟家屬協商賠償？柯文哲說，「哎呀，這要處理。」

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