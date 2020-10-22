欠4000元嗆「開槍啊」！砰...他右大腿真的中彈　嫌犯飲彈自盡

▲高雄鳳山區深夜驚傳槍響，嫌犯拒捕「屋內開槍輕生」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、柯沛辰／高雄報導

高雄39歲黃姓嫌犯不滿友人積欠4000元不還，16日持槍到對方家中討債，不料遭言語譏諷「要開槍就來開」，果真氣得開槍打傷友人右大腿。警方連日追查後，21日晚間前往鳳山區拘提，怎料黃嫌拒捕，疑似在屋內飲彈輕生，被緊急送醫，目前仍未脫離險境。

仁武警分局表示，黃嫌16日凌晨4點多夥同江、陳2名友人，到37歲王男位在鳥松區仁美地區的住家談判，但過程中遭言語激怒，氣得朝對方右大腿開槍，所幸王男送醫後無生命危險，警方也立即成立專案小組偵辦。

▲黃嫌一度欲掏槍還擊，但見警方大陣仗，立即鎖門逃上2樓。（圖／記者吳奕靖攝）

經多日追查，警方鎖定黃嫌鳳山區住處，21日晚間前往中山東路380巷一處眷村民宅緝拿，原先黃嫌一度欲掏槍還擊，但見警方持有一定火力，竟趁隙將門反鎖、衝上2樓，雙方僵持10多分鐘，現場氣氛緊張。

警方撬開大門後，準備上2樓逮人，不料屋內卻傳出槍響，查看才發現黃嫌頭部中彈、陷入昏迷，立即將人送往高雄長庚醫院救治，但黃嫌仍有生命危險。

據悉，黃嫌是列管的毒品人口，前幾天涉持槍傷人，但非極嚴重罪嫌，如今疑似朝頭部開槍輕生，令警方感到意外。

▼仁武警方說明案情。（圖／記者吳奕靖攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►口碑「靈芝水」特價799