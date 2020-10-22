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包尿布12年！21歲女自責「害了弟弟」：想補一生虧欠　心碎原因曝光

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包尿布12年！少女自責「害了弟弟」：想彌補一生虧欠　心碎原因曝光

▲21歲關姓女自責「害了弟弟」。（圖／翻攝黑土影像）

圖文／CTWANT

中國河南一名21歲關姓女子剛出生就患有「先天性脊柱裂」、「脂肪瘤」，但因家庭經濟拮据，一直沒有得到好的治療，拖了好幾年終於有錢治療後，醫生表示已經來不及了，雙下肢失去觸覺及大小便失禁都無法康復；而她的弟弟出生第三天就發高燒，因爸媽支付不起高壓氧治療費，導致弟弟腦缺氧，大腦停止發育，如今20歲，卻只有5歲智力，讓關女相當自責，認為是自己拖累了家庭，母親也曾問過她想不想嫁人，但她認為現在無法考慮自己的婚事，更不想因為自己坑了別人。

根據《黑土影像》報導，關女9歲的時候，在學校裡突然跌倒，失去行走能力，當時媽媽帶著她到上蔡縣人民醫院治療，醫生說治這個病需要很多錢，他們根本支付不起，關女的病情逐漸惡化，開始頻繁尿床，在學校也總是尿褲子，勉強上到6年級不得不輟學回家。

包尿布12年！少女自責「害了弟弟」：想彌補一生虧欠　心碎原因曝光

關女母親表示，「當時女兒病情嚴重，家裡僅有的積蓄都給女兒買藥了，生兒子金鵬時，還是借的60塊錢給接生婆。我是坐著鄰村的拉磚車把兒子送到上蔡縣人民醫院急救，可是卻連50塊錢的高壓氧費用都拿不出來，孩子現在弄成這樣我有很大責任。」

後來關女家中好不容易存到了人民幣3萬塊（約新台幣13萬），母親帶著她到河南省人民醫院診治，但醫生表示神經線太細太亂，建議到北京大學第一醫院治療；又過了幾年，家裡東拼西湊了人民幣10萬塊（約新台幣43萬），終於得以前往北京的醫院，但醫生卻說已經晚了，「即便做了手術，大小便失禁也無法康復，腿部知覺也不會恢復，畸形的腳也沒有辦法根治，唯一能做的，就是把腰部的脂肪瘤切掉，可以平躺著睡覺。」這樣的結果令他們一家人心碎。

包尿布12年！少女自責「害了弟弟」：想彌補一生虧欠　心碎原因曝光

關女相當自責，認為自己拖累了家庭，且害得弟弟沒錢醫治，「都是姐姐對不起你，如果把錢留著給你看病，你也不會病成這樣。」今年3月，主治醫生告訴關母有一款膀胱起搏器正適合關女的神經源性膀胱，可以解決她的大小便問題，光手術費用就要15萬左右，還要治療馬尾神經黏連，費用10萬左右，還有治療脊柱側彎需要8萬左右；除了手術，還有一到兩年的定期複查，吃藥維持身體機能也要不少錢，且一個膀胱起搏器每5年就要換一次。而先前家裡東拼西湊攢的10萬塊錢，在這兩年時間裡給關女做手術已經花光，還欠下很多債。

關女也在自己的日記中寫道，「我多麼希望能夠好起來，用下半生的努力來彌補對弟弟這一生的虧欠啊！」但這對她來說卻是一種奢望，被母親問到是否想嫁人，她表示自己知道母親意識到自己老了，擔心她的下半輩子，但她現在無法考慮自己的婚事，更不想因為自己坑了別人。

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