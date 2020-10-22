賽事停擺訓練不中斷！　陳彥博「單攻百岳」享寧靜：台灣真的很美

▲陳彥博20日單攻位在台中市的「南湖大山」。（圖／翻攝自Facebook／陳彥博 Tommy Chen ）

記者曾筠淇／綜合報導

今年受到疫情影響，許多全球賽事只能無奈停擺、延期。許多運動員的訓練週期都隨著賽事變化而不斷調整，極地超級馬拉松運動員陳彥博不但沒有中斷練習，還特意為此安排台灣百岳訓練計畫；而他也在20日時，順利完成了單攻訓練的第一站「南湖大山」，且還臨時起意，把南湖群峰也跑一跑，相當厲害。

首位亞洲世界四大極地超馬總冠軍的好手陳彥博20日時，完成了單攻訓練的第一站「南湖大山」！今年受到疫情影響，許多賽事只能無奈取消；不過即便如此，陳彥博仍未中斷訓練，反而思考著自己還能努力、付出些什麼。

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陳彥博表示，他當天原本只打算完成南湖主峰的訓練，不過被友人慫恿後，他最後連同審馬陣山、南湖北山、南湖東峰、馬比杉山也都跑遍了。陳彥博也分享，雖然登山口下雨，但上山後，天氣卻超級好，不但可以與山羊近距離碰面，還看見台灣美麗的一面，「山頂的寧靜，是辛苦後最棒的禮物！」

陳彥博而後也向《ETtoday新聞雲》記者表示，由於今年沒有出國比賽，所以才會挑了百岳單攻這種「適合他」的訓練方式；他強調，在自我風險管理、體能、撤離地點以及天氣等評估都合宜的情況下，他才決定以輕裝方式進行一定強度的訓練。

陳彥博繼續說道，在疫情期間，很多人走入大自然實在值得欣喜，不過每個人準備的方式及負荷程度都不同，「希望能讓大家知道做好所有準備再上山，找到適合自己的方式，才能好好、平安享受大自然的美」，同時，也找到屬於自己在疫情期間的運動方式。

本文經「陳彥博」授權引用