登山客攀南湖大山出現高山症　直升機載下山送醫就治

▲陳男（左）疑出現高山症，今由空勤總隊出動直升機載下山，送往花蓮慈濟醫院治療。（圖／空勤總隊提供）

記者白珈陽／台中報導

陳姓男子23日跟隨登山隊伍攀登南湖大山，疑似出現高山症，四肢無力、呼吸喘，領隊趕緊撥打119求助，台中市消防局及花蓮縣消防局接獲通報後，空勤總隊24日順利將陳男救出，載至花蓮縣德興壘球場，並將他送上救護車就醫。

台中市消防局24日清晨4時21分許獲報，一行9人登山隊的領隊表示，他們3天前由勝光派出所旁登山口入山，欲攀登南湖大山，團員陳男（35歲）23日夜宿於南湖山屋時，疑出現高山症，雖意識清楚，但肢體無力及呼吸喘，已在南湖山屋內的加壓艙治療。

台中市消防局使用GPS定位輔助系統確認地點後，立即調派梨山消防分隊及太管處巡山員共1車5人前往，同時通知相關單位及消防署，並申請直升機救援。至同日上午6時22分，直升機成功搭載陳男前往花蓮縣德興壘球場，交由救護車送至花蓮慈濟醫院救治。

台中市消防局呼籲，時序入秋，天色較快暗，山友應視路況提早下山以免受困迷路，上山前掌握自己身體狀況，蒐集山域天候氣象，於上山前多做一分準備，才可多一分安全，少一分遺憾。

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