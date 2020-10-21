彰化火車站電梯「一年故障10次↑」！二輪族「無視規定」猛撞釀禍

記者唐詠絮／彰化報導

彰化火車站跨站人行陸橋「無障礙電梯」一年內故障10多次，近期傳出再度故障，電梯門板遭撞壞！彰化市公所獲報後前往調查，懷疑可能為民眾牽腳踏車、電動機車搭乘時釀禍，而電梯故障讓不少真正需要的老弱婦孺相當無奈，直嘆「又壞了」。對此，彰化市公所呼籲民眾，搭乘電梯時務必遵守規定。

▲彰化火車站跨站人行陸橋「無障礙電梯」再度故障。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

位於彰化市的彰化火車站跨站人行陸橋，前、後站均設有無障礙電梯，方便老弱婦孺使用，孰料，兩台電梯啟用至今，接連傳出故障事件，部分民眾無視規定，直接將腳踏車、電動機車帶進電梯內搭乘，造成電梯門板慘遭輾壓、碰撞，進而影響設備。

一名身障人士18日從後站搭乘無障礙電梯上跨站陸橋三樓後，準備前往前站一樓，怎料，想下樓電梯卻遲遲不開門；彰化市公所得知後，隨即派員前往查看，發現電梯門板凹陷後，推測疑為民眾牽腳踏車、電動機車搭乘所致，趕緊張貼「故障」公告，擺放三角錐警示，禁止民眾搭乘。

對此，彰化市公所事業課表示，該電梯一年平均故障10多次，大多為無視公告的民眾違規牽引腳踏車、機車、電動機車搭乘電梯，而車輛於窄小空間內碰撞電梯門板後，便會造成故障，一年所需維修費達10多萬元，尚未封住停用，也是考量仍有老弱婦孺須搭乘，因此近期修復後將恢復運作，提醒民眾應遵照規定，將方便留給有需要的民眾使用。