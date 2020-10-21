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金防部聯合反登陸作戰操演　重砲齊放展前線戰力

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陸軍金門防衛指揮部聯合反登陸作戰操演，重砲齊放，威力驚人。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者周力行、吳柏融金門21日電

金門后湖海灘清晨傳來陣陣砲響，十分震撼。陸軍金門防衛指揮部21日實施「109年聯合反登陸作戰操演」，驗證國軍聯合火力指管機制及訓練成果，一聲令下，重砲齊放，精準命中目標區，展現前線國軍官兵精實戰力。

金防部聯合反登陸作戰操演上午5時30分於后湖海灘登場，官兵依防衛作戰進程，實施反舟波射擊，最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並由第一線守備部隊以各式輕重兵器進行防護射擊。

操演由國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將全程視導，並在操演結束後代表國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將頒發參演部隊加菜金，慰勉官兵堅守崗位，戍守外島前線辛勞，肯定他們優異的表現。徐執行官也依序前往各陣地，一一的向防區官兵慰勉，更為參演女性官兵感到驕傲與榮耀；徐執行官說，她們秉持「男生做得到，女生也一定可以」的信念，克服嚴格的操演訓練，發揮團隊精神，與砲班成員展現勤訓精練的成果，這種巾幗不讓鬚眉的精神，非常值得敬佩與高度肯定。

▼155公厘加農砲射擊。（圖／軍聞社）

155公厘加農砲射擊。（圖／軍聞社）

「軍以戰為主，戰以訓為本，訓練就是戰力的泉源。」徐執行官表示，敵人對我們的威脅是無所不在的，唯有做好訓練整備及勝敵的決心，才能展現出最堅實的戰力；最後，徐執行官也肯定參演官兵展現精良戰技與扎實訓練成果，圓滿完成操演任務。

金防部指出，此次實彈射擊武器裝備計有8吋榴砲、155公厘加農砲、M60A3戰車、CM21甲車、120迫砲及各式輕兵器等，配合演習想定射擊各式彈藥1200餘發，參演官兵將士用命、全力以赴，展現雷霆萬鈞氣勢，以「固若金湯、雄鎮海門」的堅強實力與信心，為保障國家安全不遺餘力。

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