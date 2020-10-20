大同公司派阻股東臨時會遭駁確定　股東臨時會如期召開

▲大同公司市場派將召開股東臨時會，王光祥（左）和提名的董事候選人林文淵（右）獲得勝利。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司大同公司經營權之爭持續發燒，對於經濟部准許市場派欣同、新大同等2間公司召開股東臨時會的行政處分，公司派不滿而向法院聲請停止執行，一審駁回公司派請求。公司派抗告二審，最高行政法院審理後，晚間緊急駁回公司派抗告，這部分就此確定，股東臨時會21日可以召開。

大同公司在今年6月30日召開股東常會改選董事，但董事長林郭文艷逕自刪除逾53%股權（53.32％，共1,247,468,097股）的投票權，使市場派提名董事全軍覆沒。由於投票程序疑似違法，引起主管機關高度關注，大同公司派不理會，以當日改選的董事名單向經濟部申請變更董事登記遭拒，林郭也被金管會以涉嫌違反《證券交易法》「特別背信罪」向地檢署告發。

市場派向經濟部申請召開股東臨時會，經濟部准許欣同、新大同等2間公司召開。為了阻止股東臨時會10月21日召開，大同公司派發動3波訴訟攻擊，分別向行政院提出訴願，另外也向行政法院與地方法院提出訴訟並聲請停止執行、定暫時狀態假處分。

其中市場派向台北高等行政法院聲請的停止執行部分，北高行於10月5日做出裁定，認為公司派並未釋明原處分有何緊急情勢，且因董事會改選遭經濟部認為違法而不予登記，反而有儘速補正、召開股東臨時會的急迫性。此外公司派也主張，股東臨時會召開後會影響大同員工工作權、商譽、承辦政府採購案的資格地位及交易機會，但北高行認為股東臨時會尚未召開，這些純屬臆測，最後駁回公司派聲請的停止執行。

公司派抗告，最高行政法院審理後，也認為北高行的裁定已經將理由敘明，本案並無緊急情事，另外公司派主張召開股東臨時會將造成的損害，也無從證明。此外，最高行也指出，本案兩造均有所本，難認屬於一望即知之具有明顯之違法疑義，特別於本件停止執行之聲請案件中，更難進行處分違法性之判斷。而雖北高行認定經濟部處分之合法性可能有疑，但原裁定審認本件未符停止執行之要件，於法並無不合，故僅針對停止執行部分，最高行政法院認為沒有必要准許，駁回公司派抗告。