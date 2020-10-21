718萬劑流感疫苗估11月初打完！15天就過半　去年拖11個月還有剩

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，今年全民搶打公費流感疫苗，各地相繼傳出疫苗劑量不足的情況。據了解，去年政府採購的公費加自費流感疫苗共644萬劑，打到今年9月還有剩，而今年總計718萬劑的數量，最快預計11月初就會全部配送用罄。

▲民眾排隊等打流感疫苗。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

根據《自由時報》報導，疾管署統計今年流感疫苗開打15天就用掉346.6萬劑，而去年11月公費加上自費的流感疫苗總計644萬劑，打到今年2月還剩下39萬劑，直到9月底都還沒用完；今年公費採購603萬劑疫苗，加上自費115萬劑，總計718萬劑，至今已經用掉一半，初步估算最快11月初就會全部配送用完。

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由於今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾搶打流感疫苗，導致各地陸續陷入劑量不足的窘境，衛福部隨即啟動應變機制，17日起暫緩50至64歲公費對象接種。疾管署副署長莊人祥日前表示，必須等待高風險族群施打率接近訂定目標值，才會考慮取消暫緩對象，以趨勢來看不會拖到明年。

▲民眾搶打流感疫苗，現有劑量恐怕只能撐到11月初。

疾管署副署長羅一鈞20日也公布最新數據並表示，緩打族群約可釋出4.6萬劑疫苗，統計至19日為止，65歲以上長者施打率達到39.1％，學齡前幼兒施打率則是27.5％，目前仍在穩定成長當中；但是今年幼兒接種率仍比去年同期略低，以目標55.5％值推算，估計還需要35萬小朋友接種才能達到目標。

此外，今年公費流感疫苗有3家廠商提供，但3歲以下幼兒僅能施打賽諾菲的疫苗，必須予以保留。羅一鈞表示，現階段中央會按照各縣市人口分配疫苗，縣市衛生單位拿到後也會立即配發，幼兒疫苗則由各縣市視接種情況進行留控，並且展開催種作業。