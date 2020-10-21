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解放軍公開「驅離外機」影片　機徽「打馬賽克」陸網友超好奇

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記者蔡紹堅／綜合報導

央視近日公布解放軍戰機驅離外國戰機的影片，從影片中可以發現，雙方戰機距離非常接近，幾乎可看見對方的機徽、機號。不過，也有大陸網友注意到，影片中對方戰機的機徽、機號被馬賽克遮擋，好奇到底是哪個國家的戰機。

根據央視報導，解放軍飛行員駕駛戰機升空後，隨即對逼近的對方戰機進行跟蹤監視，並以雙語警告，「我是中國空軍，注意！你已進入中國軍機活動空域，危及飛行安全，表明你的國籍、身份和飛行目的。」

▼雙方戰機距離非常接近，飛行員已可看見機輝、機號。（圖／翻攝央視）

▲▼央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」。（圖／翻攝央視）

不過，對方戰機並沒有立即遠離，而是持續逼近，這也導致解放軍戰機上的座艙警告訊號一直亮起，雙方的距離甚至近到可以清楚看見對方的機徽、機號。

執行驅離任務的解放軍飛行員羅威表示，通常他們起飛之後，對方發現他們的戰機進入警戒空域之後，都會選擇離開，但那一天沒有，「我們即使在這裡做警戒的時候，對方仍然向我方的領海線逼近。」

羅威指出，雙方的距離非常接近，已經能看清楚機號、機徽，但對方的飛機還向他們壓縮間隔，「對方干擾我們對他進行跟蹤監視，我立刻在他的尾後方做出S轉彎，始終跟在後方跟蹤監視，對方發現透過盤旋、壓坡度等方式無法擺脫我的時候，才終於遠離，飛向公海。」

影片也引起了許多大陸網友的討論，很多人也注意到，畫面中對方戰機的機號、機徽都被馬賽克遮擋了，好奇到底是哪一國的戰機，「第一個是想到美國，但看機型又不像。」「看外型應該是蘇式戰機，可能是越南。」

▼影片中將機徽、機號打上馬賽克。（圖／翻攝央視）

▲▼央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」。（圖／翻攝央視）

▲▼央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」。（圖／翻攝央視）

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