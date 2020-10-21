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ATM存11萬被吃掉！2天後僅回沖9萬　汐止媽哽咽：我還有兩小孩

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ATM存11萬被吃掉！2天後僅回沖9萬　汐止媽哽咽：我還有兩個小孩。（圖／東森新聞）

▲陳小姐無奈拿不回2萬元。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市汐止一名陳小姐到超商ATM存款11萬元，卻遇上卡鈔相當焦急，事隔兩天錢已被回沖回帳戶，卻只有9萬元。對此，銀行回應，ATM卸鈔清點結果確實只有9萬元，遺憾未能與客戶達成共識，建請客戶依法律途徑處理。

陳小姐向《東森新聞》控訴，銀行人員打開ATM維修時，也沒有叫她到場看，直接回覆她當下只有看到9萬；銀行還說機器內好像有卡銅板、卡片，但不是她的。

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陳小姐不滿銀行的處理態度，加上家中的經濟壓力忍不住哽咽，「他們就說妳去提告啊，反正那一疊鈔票，那個監視器也拍不到妳存多少。然後現在少了2萬，我這個...我這個家的房租就不只兩萬，我還有兩個小孩，兩個小孩都不同的學校，我根本就沒有時間去...也沒有金錢去跑這個官司。」

▼陳小姐到超商ATM存錢卻被吃錢。（圖／東森新聞）

ATM存11萬被吃掉！2天後僅回沖9萬　汐止媽哽咽：我還有兩個小孩。（圖／東森新聞）

對此，銀行強調，設備卸鈔清點結果，並沒有該筆2萬元的差額溢款，遺憾未能與客戶達成共識，建請客戶依法律途徑處理。

律師劉韋廷則建議，必須由存款人證明確實拿11萬去存到提款機，例如說她可以舉證這11萬從哪來，那她先生也需證明又怎麼取得這11萬元。未來民眾如果透過ATM存款，建議還是分批存入或同時錄影，保留相關單據多一份保障。

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