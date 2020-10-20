霹靂國際聯手本土音樂人　打造4D views戲偶影片

▲主唱李芷婷拍攝現場。（圖／霹靂國際多媒體提供）

台北訊

霹靂國際多媒體不斷自我挑戰，使用台灣首座動態立體虛擬攝影棚，採用虛實交錯的4D Views技術，拍攝全4D 動態立體戲偶MV–「遠走他鄉」，今(20日)晚間九點正式推出。該支MV並獲得文策院「IP內容產製新科技應用開發」計畫獎勵補助。

這首MV–「遠走他鄉」結合了台灣布袋戲產業龍頭霹靂國際、金曲獎最佳作詞人方文山，以及歌唱選秀節目實力唱將李芷婷，三巨頭跨域合作，透過法國4D Views動態立體捕捉設備與即時運算技術，展現戲偶最生動的樣貌，呈現出突破想像框架的敘事性MV，讓科技和文化藝術擦出新的火花。「遠走他鄉」也是霹靂年度巨作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》的片尾曲。

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▲MV實景拍攝現場（男主角楊子儀、女主角范宸菲）。（圖／霹靂國際多媒體提供）

霹靂國際近年來積極推動數位轉型，並持續在內容製播與戲偶製作的技術突破，從2D、3D電影，到這次4D動態立體與即時運算，均展現霹靂國際走在技術前端的決心。霹靂國際總經理黃亮勛強調，做為文創娛樂的領航者，唯一不變的，就是不斷改變，樂於開創未知、勇於實踐想像。

「玩」出新本事，翻「轉」世人對布袋戲的看法，用職人的精神，賦予文化「新」「意」。要讓每個世代人都說：「霹靂，很潮。」

▼4D虛擬攝影棚拍攝素還真。（圖／霹靂國際多媒體提供）