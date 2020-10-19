客運暴衝連撞8車！司機認「救無辜路人」自撞分隔島…人找到了

記者白珈陽／台中報導

中鹿客運電動車陳姓駕駛19日下午行經台中市北屯區松竹路二段，疑似煞車故障，為避免傷及其他用路人，試圖擦撞分隔島減速至停止，但途中仍先後擦撞8輛轎車，造成5人輕傷，所幸傷者送醫後均無大礙。由於警消到第一事故現場時未發現該客運，一度以為是肇逃，後在400多公尺遠的路口發現客運及陳姓駕駛。陳男表示，是煞車故障釀禍，詳細情形交通大隊正進一步釐清調查。

▲中鹿客運電動車疑煞車失靈，波及8車5人受傷後，在400多公尺外路口停止（圖／民眾提供）

台中市第五警分局交通分隊長李建興表示，事故發生在19日下午4時30分許，中鹿客運陳姓駕駛（65歲）於松竹路二段由東往西行駛時，疑煞車失靈，先衝撞分隔島及2處路燈後，再擦撞8輛自小客，造成5人輕傷，分別送往慈濟醫院及中國附屬醫院治療，均無生命危險。陳男經酒測無酒駕情形，當時客運內無乘客。

▲中鹿客運疑煞車失靈，擦撞8車。

監視器畫面中，中鹿客運從後方追撞一輛白色轎車，白色轎車車尾因此毀損變形，地面上刮出數公尺長白色刮痕，隨即再撞上另一台轎車，而客運因煞車失靈，仍急速往畫面外駛離。

▲白色轎車遭撞車尾毀損變形，地面上刮出數公尺長白色刮痕。（圖／記者白珈陽翻攝）

警消據報趕赴現場時，第一時間未發現客運及陳男，後來發現陳男與客運均在400多公尺外的松竹路與遼寧路口。陳姓駕駛供稱，他發現客運煞車失靈後，為不波及其他民眾，遂將車體靠向分隔島，透過摩擦力讓客運減速，希望能把車停下來。

李建興表示，陳男案發後隨即通報警方，且在原地等待，並無肇逃情事。該客運是電動車，車禍發生原因是否如陳男所述，是源於客運機件故障，還須進一步調查。

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