　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

客運暴衝連撞8車！司機認「救無辜路人」自撞分隔島…人找到了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽／台中報導

中鹿客運電動車陳姓駕駛19日下午行經台中市北屯區松竹路二段，疑似煞車故障，為避免傷及其他用路人，試圖擦撞分隔島減速至停止，但途中仍先後擦撞8輛轎車，造成5人輕傷，所幸傷者送醫後均無大礙。由於警消到第一事故現場時未發現該客運，一度以為是肇逃，後在400多公尺遠的路口發現客運及陳姓駕駛。陳男表示，是煞車故障釀禍，詳細情形交通大隊正進一步釐清調查。

▲▼中鹿客運車禍。（圖／民眾提供）

▲中鹿客運電動車疑煞車失靈，波及8車5人受傷後，在400多公尺外路口停止（圖／民眾提供）

台中市第五警分局交通分隊長李建興表示，事故發生在19日下午4時30分許，中鹿客運陳姓駕駛（65歲）於松竹路二段由東往西行駛時，疑煞車失靈，先衝撞分隔島及2處路燈後，再擦撞8輛自小客，造成5人輕傷，分別送往慈濟醫院及中國附屬醫院治療，均無生命危險。陳男經酒測無酒駕情形，當時客運內無乘客。

▲▼中鹿客運車禍。（圖／民眾提供）

▲中鹿客運疑煞車失靈，擦撞8車。

監視器畫面中，中鹿客運從後方追撞一輛白色轎車，白色轎車車尾因此毀損變形，地面上刮出數公尺長白色刮痕，隨即再撞上另一台轎車，而客運因煞車失靈，仍急速往畫面外駛離。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲白色轎車遭撞車尾毀損變形，地面上刮出數公尺長白色刮痕。（圖／記者白珈陽翻攝）

警消據報趕赴現場時，第一時間未發現客運及陳男，後來發現陳男與客運均在400多公尺外的松竹路與遼寧路口。陳姓駕駛供稱，他發現客運煞車失靈後，為不波及其他民眾，遂將車體靠向分隔島，透過摩擦力讓客運減速，希望能把車停下來。

李建興表示，陳男案發後隨即通報警方，且在原地等待，並無肇逃情事。該客運是電動車，車禍發生原因是否如陳男所述，是源於客運機件故障，還須進一步調查。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

台中男駕400萬進口車猛撞　2路停車「屁股開花」位移10米

台中大坑驚見「神秘小白屋」！大門深鎖生人勿近　引爆山友好奇心

載友人出門…她開一半驚見「引擎蓋冒煙」停路邊！車下秒燒成火球

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
客運暴衝連撞8車！司機認「救無辜路人」自撞分隔島…人找到了
減肥連3天只吃牛排「18000大卡↑」　日男星實測結果驚呆了
獨／直男遭騙側錄視訊愛愛…男星也中招！「獵人」釣魚4模式曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慶重陽賀百歲　黃偉哲訪七股、將軍百歲人瑞獻祝福

獨／上百猛男遭側錄私密影片　「T網」架設人竟念法律系

將軍蘆筍開發新一代保養品　黃偉哲盛讚「綠金蘆萃」看見台灣農業發展遠景

藍綠通吃！鹿港男深夜拔競選旗幟　拆解鐵絲回收變賣被判刑

客運暴衝連撞8車！司機認「救無辜路人」自撞分隔島…人找到了

彰化王功漁港逢大潮　無風無雨竟然會淹大水

板橋街頭鬥毆「奶茶互砸」！飲料店女員工被噴滿身　原因曝光傻了

醫學法學再交流　成醫第6屆司法醫學課程登場

台南藍軍要求市府訂自治條例　催生「再生水基金」助南科

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

慶重陽賀百歲　黃偉哲訪七股、將軍百歲人瑞獻祝福

獨／上百猛男遭側錄私密影片　「T網」架設人竟念法律系

將軍蘆筍開發新一代保養品　黃偉哲盛讚「綠金蘆萃」看見台灣農業發展遠景

藍綠通吃！鹿港男深夜拔競選旗幟　拆解鐵絲回收變賣被判刑

客運暴衝連撞8車！司機認「救無辜路人」自撞分隔島…人找到了

彰化王功漁港逢大潮　無風無雨竟然會淹大水

板橋街頭鬥毆「奶茶互砸」！飲料店女員工被噴滿身　原因曝光傻了

醫學法學再交流　成醫第6屆司法醫學課程登場

台南藍軍要求市府訂自治條例　催生「再生水基金」助南科

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

慶重陽賀百歲　黃偉哲訪七股、將軍百歲人瑞獻祝福

iPhone 12倒數4天開賣　中華電綁約購機價「悄悄調降了」

iPhone 12預購秒殺！郭明錤：前24hrs的訂單是去年的2倍多

「做自己的芭比」冠軍咖啡師王策、雜誌總編李瑜的人生箴言

獨／上百猛男遭側錄私密影片　「T網」架設人竟念法律系

理科太太「宣布一個秘密」搭肩《婆婆》男星　曝關係：每次我都腿軟

將軍蘆筍開發新一代保養品　黃偉哲盛讚「綠金蘆萃」看見台灣農業發展遠景

關鍵搖擺州！佛羅里達開始提早投票　川普力拼逆轉勝

李進勇：九合一大選綁10項公投　「真的是一個惡夢」

不被疫情打敗！　中國信託銀行董事長利明献獲頒「臺灣最佳CEO」

「對向車閃燈」先別生氣！ 看懂現省3600...網嘆:快失傳了

地方熱門新聞

外送員助跑一腳踹爆門　住戶看監視器傻眼

板橋街頭鬥毆砸奶茶　店員無辜被波及

桃園2020年國慶聯合婚禮　60對新人參加

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

全國登山日千人登太平雲梯

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

排4天等號碼牌！台中納骨塔塔位搶爆

客運暴衝連撞8車　司機救人自撞分隔島

嘉義大學「香蕉巧克力醬」　歡迎試嚐

冬夜天文營追星首選阿里山

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌

世界街舞大賽嘉義築夢者哈利挑戰南韓Hong10

為罹病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊進香祈福

林務局約僱森林護管員甄試

更多熱門

相關新聞

即／烏日貨車撞翻5機車、小客車後座全爛

即／烏日貨車撞翻5機車、小客車後座全爛

台中烏日區五光路在下午5時許，發生貨車追撞5輛機車與一輛自小客車的車禍，5輛機車當場被撞翻，自小客車也的後座也遭到撞爛，造成5人受傷，分別送往中山大學附設醫院、烏日澄清醫院救治。

客運無煞車追撞恐怖畫面曝！狂衝百公尺路人驚逃

客運無煞車追撞恐怖畫面曝！狂衝百公尺路人驚逃

百萬轎車慘被公車追尾...後車廂秒消失釀2傷

百萬轎車慘被公車追尾...後車廂秒消失釀2傷

大貨車下坡煞車失靈追撞4車「重機遭夾」

大貨車下坡煞車失靈追撞4車「重機遭夾」

即／新莊4車車禍　1女受困活活燒死

即／新莊4車車禍　1女受困活活燒死

關鍵字：

中鹿客運煞車失靈

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面