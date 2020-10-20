醉男騷擾檳榔攤　女臉書PO文討公道扯出「吃案」...新化分局：誤會了　

▲台南新化陳姓女子遭醉男騷擾，臉書社群PO文討公道，新化分局將受理查處。（圖／翻攝自陳女臉書）

記者林悅／台南報導

台南市新化區1名陳姓女網友，臉書社群PO文指控1名男子欺負她及虐待她的狗，還罵她三字經耍流氓，請網友評評理，市警新化分局查出有醉男至檳榔攤要求幫代叫計程車被拒，加上狗狗狂吠，醉男口出三字經並作勢打狗出氣，事後陳女心有不甘，PO臉書社團請網友評理，警方將受理查處。

該名女網友PO文指控：一個大男人欺負她一個女人跟虐待他的狗，還罵她三字經，認為該男子耍流氓，請網友評評理；經新化分局查證，該事發檳榔攤為唪口派出所轄區北海道超市對面的檳榔攤，10月18日晚上遭一名酒醉男子至檳榔攤要求幫其代叫計程車，受雇檳榔攤的陳姓小姐表示，不知計程車業者電話，他們也沒有這項服務，此時在旁的小狗因陌生人接近而狂吠不已，酒醉男被拒加上小狗狂吠，口出三字經並作勢打狗出氣，事後陳女心有不甘，PO臉書社團請網友評理。

新化分局指出，陳女於10月20日凌晨1時50分許至新化派出所要求備案，受理員警表示可受理報案並詢問是否提告，因陳女不知要告什麼？員警告知，部分民代有免費法律諮詢服務，可尋求其協助，此舉遭陳女及網友誤解為警方吃案不受理報案，要找立委才可解決。

新化派出所所長賴信宏說明表示，該案已由轄區唪口派出所通知當事人到所製作筆錄依法處理中，至於該所員警處理是否有疏失問題，經查證該所員警當時於了解案情後，詢問當事人是否提出告訴，處理過程未違反規定，惟未說明相關基本法律常識，造成當事人誤解，這部分會再加強員警受理民眾報案教育，避免發生類似情事。

聽Podcast #我在案發現場