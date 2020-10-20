他傻眼「自助餐3樣菜180元」大安區尊爵不凡？網曝雷點：這不能夾

▲夾自助餐要小心肉類價格。與本文無關。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

自助餐很容易不小心就夾到爆預算，該如何挑選便宜菜色也是一項技巧。台北市大安區一名網友昨天晚上去買自助餐，隨意夾了3樣菜，最簡單的炒高麗菜、荷包蛋以及半片鮭魚，結果結帳時直逼200元，讓他嚇得PO文問大家這價位到底合不合理？

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▲在大安區買自助餐被價格驚呆。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT貼出照片，大碗白飯、高麗菜、荷包蛋以及一塊頗具厚度的鮭魚，雖然只有半片，但看得出大小算很實在，「在尊爵不凡的大安區自助餐這樣要多少錢合理？」

普遍網友猜的價位都落在120至180元，主要是因為主菜有鮭魚，價格一定會比普通的排骨、雞腿等肉類更貴，「那個鮭魚就值120了」、「大安區+鮭魚，這兩樣很值錢」、「鮭魚半片全聯生的都要60元了」。

原PO揭曉正確答案，這份3樣菜的鮭魚便當要價180元，雖然有菜有肉但確實對上班族來說有點奢侈。內行網友一看就發現問題點，在自助餐夾魚類本來就是地雷，尤其是鮭魚這種比較高單價的食材，很容易不小心就超過預算，想省錢的人可選擇豬肉、雞肉來代替，再加上大安區房租昂貴，賣180元雖然偏貴但還在合理範圍，「自助餐敢夾魚的都財富自由」、「光是鮭魚成本Costco、全聯價切一半看大小約50-90元」、「話說幹嘛在便當店買鮭魚啊？難怪被盤」、「一半吃房租，合理。」