　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他傻眼「自助餐3樣菜180元」大安區尊爵不凡？網曝雷點：這不能夾

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

自助餐,小吃店,店家,客人,服務業（圖／記者張一中攝）

▲夾自助餐要小心肉類價格。與本文無關。（示意圖／記者張一中攝）

記者黃可昀／綜合報導

自助餐很容易不小心就夾到爆預算，該如何挑選便宜菜色也是一項技巧。台北市大安區一名網友昨天晚上去買自助餐，隨意夾了3樣菜，最簡單的炒高麗菜、荷包蛋以及半片鮭魚，結果結帳時直逼200元，讓他嚇得PO文問大家這價位到底合不合理？

▲▼3樣菜180元。（圖／翻攝自PTT）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在大安區買自助餐被價格驚呆。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT貼出照片，大碗白飯、高麗菜、荷包蛋以及一塊頗具厚度的鮭魚，雖然只有半片，但看得出大小算很實在，「在尊爵不凡的大安區自助餐這樣要多少錢合理？」

普遍網友猜的價位都落在120至180元，主要是因為主菜有鮭魚，價格一定會比普通的排骨、雞腿等肉類更貴，「那個鮭魚就值120了」、「大安區+鮭魚，這兩樣很值錢」、「鮭魚半片全聯生的都要60元了」。

原PO揭曉正確答案，這份3樣菜的鮭魚便當要價180元，雖然有菜有肉但確實對上班族來說有點奢侈。內行網友一看就發現問題點，在自助餐夾魚類本來就是地雷，尤其是鮭魚這種比較高單價的食材，很容易不小心就超過預算，想省錢的人可選擇豬肉、雞肉來代替，再加上大安區房租昂貴，賣180元雖然偏貴但還在合理範圍，「自助餐敢夾魚的都財富自由」、「光是鮭魚成本Costco、全聯價切一半看大小約50-90元」、「話說幹嘛在便當店買鮭魚啊？難怪被盤」、「一半吃房租，合理。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
網美7成賣淫？　T妹爆「真實買春內幕」
捷運出口慘跌！新莊爺爺頭爆血　高中生路過「包外套」神救援
快訊／國道1號5車連環撞！　車陣回堵7公里
活撕分屍影片曝光！　飼育員遭「5隻熊吃了」只剩鞋子
就愛這款「軍中霸主級飲料」！女中士搬5箱回家喝　下場慘了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普悠瑪事故滿2年⋯紀念公園「名字」還喬不攏！交通部暫緩啟用

抽中iPhone 12！他「10字神回」抓包詐騙　對方秒崩潰：錯了嗎？

反駁官商勾結指控！楊志良為女抱屈：屏東綠營執政我會有影響力？

自動翻書機神祕運作！《返校》團隊聯手藝術家打造　駁二探討詭譎2020

消保處查核50件預售屋「僅4件符合規定」　1建案拒改正

22K男「婚宴包1200」沒喜餅　新娘媽洗臉：拿2塊給你？...整桌尷尬

他傻眼「自助餐3樣菜180元」大安區尊爵不凡？網曝雷點：這不能夾

台灣首調查海底垃圾「淡水河口外海」超髒　平均重量高達全球90倍

「熊貓呼叫！」外送員找不到人　用「1妙招」眾人全笑翻：學起來

台中捷運「被丟汽油彈」500人大演練　改善缺失擇日通車

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

普悠瑪事故滿2年⋯紀念公園「名字」還喬不攏！交通部暫緩啟用

抽中iPhone 12！他「10字神回」抓包詐騙　對方秒崩潰：錯了嗎？

反駁官商勾結指控！楊志良為女抱屈：屏東綠營執政我會有影響力？

自動翻書機神祕運作！《返校》團隊聯手藝術家打造　駁二探討詭譎2020

消保處查核50件預售屋「僅4件符合規定」　1建案拒改正

22K男「婚宴包1200」沒喜餅　新娘媽洗臉：拿2塊給你？...整桌尷尬

他傻眼「自助餐3樣菜180元」大安區尊爵不凡？網曝雷點：這不能夾

台灣首調查海底垃圾「淡水河口外海」超髒　平均重量高達全球90倍

「熊貓呼叫！」外送員找不到人　用「1妙招」眾人全笑翻：學起來

台中捷運「被丟汽油彈」500人大演練　改善缺失擇日通車

特斯拉取消全球「7天退車」專屬優惠？台灣跟進與否尚待確認中

嘉義市重陽節敬老禮金發放　黃敏惠稱107歲人瑞是「市長」

桃園也有粉黛亂子草！百坪粉紅花海爆發中...比人高向日葵一起拍

3.8億公司5千萬得手！陳武剛遭控設局侵吞水工廠　克緹怒提告

子廟前狠踹...女兒再補一巴掌　老父帶傷護小孩：是我喝酒鬧事啦

體育總會疑偽造文書爽拿百萬補助　陳亭妃抨擊：南市府包庇！

高中男狂吐血+解黑便3週　檢查全做找不到出血點！張嘴找到原因

廠房交易熱！龜山工業區釋出3千坪廠房地　底價9.26億

京台科技論壇登場　劉結一：大陸更開放對台商是重大利好

Line群叮咚響不停 算加班？面對過勞你該知道的事｜行動法庭 第91集

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

颱風「沙德爾」最快今晚就生成

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

準沙德爾一路衝2天！共伴大雨甩台灣

追加流感疫苗？國光：蛋雞已超齡

學期月入1萬「捨不得點玉米」！他霸氣1舉動藏洋蔥

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

沙德爾最快今生成！周三起防3天大雨　周末更冷探16度

好市多加油站試營運　每公升省3元

想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」

更多熱門

相關新聞

怪客出沒驚恐PO文！自助餐夾菜遭威脅「拿刀插你」

怪客出沒驚恐PO文！自助餐夾菜遭威脅「拿刀插你」

15日下午4點多，高雄小港區一家自助餐店發生一起口角糾紛，根據當事人的說法，他當天到店內夾菜，被喝醉酒的男子撞了一下後，他只回了一句「我在夾菜！你有什麼問題」，沒想到竟遭到對方多次嗆聲，並且揚言要「拿刀插人」洩憤，當事人事後將經過與照片PO網，提醒住在附近的民眾注意，不要輕易遭到對方挑釁，以免發生不可挽回的事。

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

點鮭魚便當「會太貴嗎」價格曝　網讚超佛

點鮭魚便當「會太貴嗎」價格曝　網讚超佛

2020上半年吃到飽TOP10

2020上半年吃到飽TOP10

關鍵字：

自助餐大安區鮭魚

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面