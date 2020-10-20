枯燥有錢人「被開除」　員工「悟出13字」丟4千萬自己開公司

▲《朱一旦的枯燥生活》以朱一旦有錢生活為主軸。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸知名網紅朱一旦以一句「有錢人的生活，就是這麼樸實無華，且枯燥」，成功打響名號，成為枯燥有錢人代表。而策畫這些短片的幕後靈魂人物張策，近日宣布離開離職，自己開除老闆朱一旦。

《朱一旦的枯燥生活》2019年一推出就爆紅，3隻影片就累積30萬粉絲，在片中用誇張和反諷的方式，講述了身穿Polo衫、手戴勞力士的有錢人朱一旦的生活，用黑色幽默表達老闆、有錢人間的任性，包含隨意派遣員工去非洲、任意開除員工等情節，如今粉絲已超過千萬人。

朱一旦本名朱亘，私下也是真的有錢人，名下有11間公司，分別是位於山東的8間、北京的3間，並且也是許多小公司的股東，是個貨真價實的土豪老闆，影片中的酒肉朋友、姪子、外甥及暴發戶等人，全都是他的員工。

▲張策（右）宣布離開《朱一旦的枯燥生活》，成為話題焦點。（圖／翻攝自微博，下同）

但該系列短影音內容，實際全部由幕後導演張策一人完成，包含策劃、導演、編劇、配音，但卻沒有任何一分股份。張策16日宣布離開《朱一旦的枯燥生活》，從10月1日開始辭職，之後會繼續創作。

而《朱一旦的枯燥生活》16日淩晨發佈《說實話我真的有點膩了》，在影片中宣佈對於之前「配音獨白方式」膩了，並出現2名新的編劇，在配文中更寫道「這一次，我想做自己」。

其實張策先前受訪時就曾提過，有次和朱一旦一起參加活動，結果他卻被攔下，只有朱一旦有專位，他只能和一般觀眾一起擠在看臺，讓他哀嘆「這個世界喜歡皮囊，不喜歡靈魂」。

除此之外，張策更曾用一句「韓信幫劉邦打下江山，還是被解決掉了」描述兩人合作模式，當兩人的想法有分歧時，還是得聽朱總的。而朱一旦還在某次飯局上，拍著張策的肩膀說「年輕人不能太早有錢，正值需要奮鬥的年紀」，這些過往逐漸累積，兩人的分開也逐漸成形。

張策今年9月曾透露，很多公司開出高薪挖角，但都被他拒絕了因為「還是對朱一旦有感情啊」。但是根據天眼查資訊，張策6月時就以過千萬元人民幣（約4千300萬元新台幣）的註冊資本，自己開設了新公司，分開這條路就此成為現實。

朱一旦16日也發文表示，跟張策沒有任何矛盾，除了父母和老婆之外，自己應該是最懂張策的人，更不存在利潤分配不均的問題，他支持張策自己創業，內容創作者不應該是困在一個項目中，之後會和新的編導一起磨合。