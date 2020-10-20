　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

枯燥有錢人「被開除」　員工「悟出13字」丟4千萬自己開公司

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲張策宣布離開《朱一旦的枯燥生活》，成為話題焦點。（圖／翻攝自微博，下同）

▲《朱一旦的枯燥生活》以朱一旦有錢生活為主軸。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸知名網紅朱一旦以一句「有錢人的生活，就是這麼樸實無華，且枯燥」，成功打響名號，成為枯燥有錢人代表。而策畫這些短片的幕後靈魂人物張策，近日宣布離開離職，自己開除老闆朱一旦。

《朱一旦的枯燥生活》2019年一推出就爆紅，3隻影片就累積30萬粉絲，在片中用誇張和反諷的方式，講述了身穿Polo衫、手戴勞力士的有錢人朱一旦的生活，用黑色幽默表達老闆、有錢人間的任性，包含隨意派遣員工去非洲、任意開除員工等情節，如今粉絲已超過千萬人。

朱一旦本名朱亘，私下也是真的有錢人，名下有11間公司，分別是位於山東的8間、北京的3間，並且也是許多小公司的股東，是個貨真價實的土豪老闆，影片中的酒肉朋友、姪子、外甥及暴發戶等人，全都是他的員工。

▲朱一旦和張策。（圖／翻攝自微博）

▲張策（右）宣布離開《朱一旦的枯燥生活》，成為話題焦點。（圖／翻攝自微博，下同）

但該系列短影音內容，實際全部由幕後導演張策一人完成，包含策劃、導演、編劇、配音，但卻沒有任何一分股份。張策16日宣布離開《朱一旦的枯燥生活》，從10月1日開始辭職，之後會繼續創作。

而《朱一旦的枯燥生活》16日淩晨發佈《說實話我真的有點膩了》，在影片中宣佈對於之前「配音獨白方式」膩了，並出現2名新的編劇，在配文中更寫道「這一次，我想做自己」。

▲張策宣布離開《朱一旦的枯燥生活》，成為話題焦點。（圖／翻攝自微博，下同）

其實張策先前受訪時就曾提過，有次和朱一旦一起參加活動，結果他卻被攔下，只有朱一旦有專位，他只能和一般觀眾一起擠在看臺，讓他哀嘆「這個世界喜歡皮囊，不喜歡靈魂」。

除此之外，張策更曾用一句「韓信幫劉邦打下江山，還是被解決掉了」描述兩人合作模式，當兩人的想法有分歧時，還是得聽朱總的。而朱一旦還在某次飯局上，拍著張策的肩膀說「年輕人不能太早有錢，正值需要奮鬥的年紀」，這些過往逐漸累積，兩人的分開也逐漸成形。

▲張策宣布離開《朱一旦的枯燥生活》，成為話題焦點。（圖／翻攝自微博，下同）

張策今年9月曾透露，很多公司開出高薪挖角，但都被他拒絕了因為「還是對朱一旦有感情啊」。但是根據天眼查資訊，張策6月時就以過千萬元人民幣（約4千300萬元新台幣）的註冊資本，自己開設了新公司，分開這條路就此成為現實。

朱一旦16日也發文表示，跟張策沒有任何矛盾，除了父母和老婆之外，自己應該是最懂張策的人，更不存在利潤分配不均的問題，他支持張策自己創業，內容創作者不應該是困在一個項目中，之後會和新的編導一起磨合。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
枯燥有錢人「被開除」！　員工出走丟4千萬自己開公司
謝忻大哭：誰可以救救我！　「7天內50萬酬勞」全泡湯
快訊／新北里長拿球棒衝疾管署！　狂揮要「溝通」疫苗不夠
開不到1年！　信義區最美高空酒吧Drunk Play熄燈
戴維斯加盟領航猿！　P. LEAGUE+重磅球員加入
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

青島防疫情再爆發　開建千床「平戰結合」衛生臨床中心

枯燥有錢人「被開除」　員工「悟出13字」丟4千萬自己開公司

京台科技論壇登場　劉結一：大陸更開放對台商是重大利好

全線2021建成！中寮鐵路阿墨江特大橋合攏　昆明一夜到永珍

陸晶片產業「爛尾」頻傳　官方：造成重大損失將問責！」

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」剩鞋子...遊客驚喊吃了

陳同佳出獄將滿一年　管浩鳴：至今仍未能取得入台簽證

威脅加碼！美國又宣布制裁6家中國公司和2名個人　指涉違伊朗禁令

湖北高院副院長辦公室自縊身亡　官方：身患疾病、長期服藥

粉衣女滑手機踩空！鬼步直下20多級台階臉砸地…超駭人畫面曝

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

青島防疫情再爆發　開建千床「平戰結合」衛生臨床中心

枯燥有錢人「被開除」　員工「悟出13字」丟4千萬自己開公司

京台科技論壇登場　劉結一：大陸更開放對台商是重大利好

全線2021建成！中寮鐵路阿墨江特大橋合攏　昆明一夜到永珍

陸晶片產業「爛尾」頻傳　官方：造成重大損失將問責！」

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」剩鞋子...遊客驚喊吃了

陳同佳出獄將滿一年　管浩鳴：至今仍未能取得入台簽證

威脅加碼！美國又宣布制裁6家中國公司和2名個人　指涉違伊朗禁令

湖北高院副院長辦公室自縊身亡　官方：身患疾病、長期服藥

粉衣女滑手機踩空！鬼步直下20多級台階臉砸地…超駭人畫面曝

靠定期定額基金理財　王宇婕買3房鎖住財富

「自行車登山王」10/23登場！騎鐵馬逛七星潭、太魯閣直衝合歡山

我斐濟駐外人員遭毆！　友邦大使po文力挺：中國非首次「令人不快」

美國白宮顧問：「中共病毒」重創美國　這筆帳總有一天要算

孤老全照顧！台中保安玄濟行善團慶重陽...分享400碗澎湃海鮮粥

季芹羞洩王仁甫「想壞壞暗號」　小孩一句話湊熱鬧…慾火全熄！

去麥當勞「這樣點」薯條保證現炸！　前員工出面爆料廚房內幕

台積電南科18廠工安意外！強鹼化學液噴濺　2工人手臉灼傷送醫

陸戰狼外交斐濟駐外遭毆傷　黃暐瀚曝「2疑點」：真相透著貓膩

當安眠藥遇上4大類飲食　最嚴重可能危及生命

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

大陸熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」只剩鞋子

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

龍芯董事長：別再想5奈米　28奈米夠用了

解放軍「出征誓師」畫面曝光！　出征目標「馬賽克」陸網嗨翻

約定男方買單！　相親女「帶23人出席」海吃8.5萬

14歲221公分　四川國中生上金氏紀錄

滑手機踩空！她重摔20多級台階臉砸地

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯被罰350萬

《胡適留學日記》手稿5.9億成交

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

29歲男做伏地挺身！一擺手「肚臍以下全癱」罕病曝光

川農翻身／5000人看台妹子直播帶貨 80分鐘260單「包軌」」

證實士兵「幫找犛牛」迷路！　解放軍喊話：早日移交

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」只剩鞋子

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面