陸稱「台灣在斐濟沒外交官」　馬英九駁斥：當然有啊！

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台灣駐斐濟代表處人員8日在國慶酒會上，被2名大陸外交官毆打至腦震盪。大陸外交部發言人趙立堅今（19）日不僅說台灣沒有外交官，甚至嗆「台方是賊喊捉賊」。前總統馬英九晚間強硬表態稱「當然有」。

趙立堅今表示，首先台灣在斐濟根本沒有什麼所謂「外交官」，斐濟政府長期堅持一個中國原則的正確立場，並曾於2019年勒令台灣駐斐濟商務機構不得使用台偽稱，不得在斐濟領土上搞「一中一台」或「兩個中國」，中方對此表示讚賞。

至於台陸之間到底是誰先動手？趙立堅回應，「有關報道與事實完全不符，台方是賊喊捉賊。」並已要求斐方對此進行徹查。斐方表示重視中方關切，將恪守一個中國原則，妥善處理此事。

馬英九受訪時指出，我駐斐濟代表處設立很多年了，而且舉辦國慶活動跟一中原則沒有關係，「因為我們的一中原則是一中各表」。至於趙立堅聲稱台灣沒有所謂外交官，馬英九質疑，那些人（駐斐濟代表處人員）在那邊幹嘛呢？「這不通嘛，當然是有外交官啊。」

此外，馬英九還說，無論如何在外交場合使用暴力就是不應該，要予以譴責，不管用什麼名義，在一個應該用和平優雅的方式推動工作的人居然打人，這是無法想像的事情。

對於大陸否認攻擊，還指控是我駐斐濟代表處人員先動手，馬英九呼籲，希望斐濟當局能調查清楚，「就正常情況來講，我們先動手的可能性似乎不大，因為我們自己辦國慶，當家不會鬧事的」。

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）



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