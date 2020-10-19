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馬首紙雕策展募款重建「希望馬場」　推廣馬術治療教育

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▲馬術治療老師們與學童。（圖／全人類公關提供）

▲馬術治療老師們與學童。（圖／全人類公關提供）

台北訊

為了幫助重建全台唯一無障礙馬術治療中心，主辦單位-財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會發起「馬上愛 希望在」設計師名人公益創作展，由中華平面設計協會協辦、麥傑廣告規劃公益策展，17日舉辦「有LOVE放馬過來!為愛吶喊」開幕音樂Party，呼籲大家一起響應公益。

主辦單位募集全台100件獨一無二的馬首紙雕作品，於10/16-10/20假松山文創園區南向製菸工廠盛大展出、義賣，義賣所得扣除活動成本後將用於建設全台唯一的無障礙馬術治療中心，以幫助更多身心障礙與弱勢的孩子。

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▲馬首展現場照。（圖／全人類公關提供）

▲2020馬匹輔助教育與復健。（圖／全人類公關提供）

包括蔡英文總統、鄭文燦市長、高嘉瑜立委、中廣趙少康董事長、TVBS夏嘉璐主播、知名廣播主持人吳淡如、藝人郭彥甫、四分衛主唱陳如山、黑糖導演黃嘉俊…等名人，以及中華平面設計協會等均大力響應；大師、名人的愛心巨作，值得搶購珍藏。廣告界名人何清輝大師等多位名人也於活動現場分享創作，及企業如何結合善念行銷。

2020年財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會邀請中華平面設計協會協辦，由榮譽理事長―麥傑廣告 陳進東創意總監策展，以「HORSES BRING HOPE 馬上愛希望在」概念，打造年度系列公益活動―「有愛.放馬過來」希望馬場重建計畫百人創作公益義賣展。

▲馬首展現場照。（圖／全人類公關提供）

▲馬首展現場照。（圖／全人類公關提供）

歷時八個月的籌備與發起，期間廣召邀集各界貴賓與知名設計師共襄盛舉，參與立體馬首創作。英國紙藝公司 KABLACKOUT 的同意授權立體獨角馬模版，透過百位創作者的巧手與熱情，化成夢想與祝福，以各具姿態的獨角馬，幻化出對希望馬場重建計畫與馬術治療的支持與參與。

透過展覽讓民眾深入了解馬術治療推廣教育，巡迴展後將作品義賣所得全數捐贈希望馬場重建計畫經費。財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會方幼玲董事長致詞時表示，台灣馬術治療中心在台灣已有20多年，期間幫助過的孩子超過3萬人次以上，但由於2018年被原單位強制切割，目前暫時安置在桃園新屋的租賃場地。

▲2020馬匹輔助教育與復健。（圖／全人類公關提供）

▲2020馬匹輔助教育與復健。（圖／全人類公關提供）

去年因為颱風，整個馬場淹水，馬老師的蹄都泡在水裏，感染風險甚高；且因場地泥濘，停課近一個月，中斷了孩子們的復健課程好一陣子。現在每逢大雨，馬場就因場地濕滑積水，危險無法上課，急需籌建新的無障礙治療中心，可以延續馬術治療對孩子們的幫助。

財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會林佳靜執行長表示，今日除了公益策展，上午也舉辦第16屆希望盃(身心障礙孩子們的馬術比賽)的頒獎典禮。她說，一年一度的希望盃，不但可以幫助學員們檢視自己的進步、設定成長目標，也讓他們擁有和一般孩子一樣參與競技運動的機會；盼望藉由此活動，讓台灣社會看見馬匹助人活動的重要性，並持續給予基金會支持，共同建立一個對身心障礙者友善包容的社會。

▲2020馬匹輔助教育與復健。（圖／全人類公關提供）

▲2020馬匹輔助教育與復健。（圖／全人類公關提供）

林佳靜執行長表示：「台灣馬術治療中心」的學員都是身心障礙及弱勢的孩子，透過特殊訓練過的「馬」老師，以騎乘課程幫助孩子們得到肢體，心靈的幫助。
目前中心的孩子大多是腦性麻痺，自閉症，學習遲緩，及學習障礙的孩子。

馬術治療中心自成立以來，一直以幫助身心障礙及弱勢孩子為出發，因此收費低，並没有經費籌建新馬場，目前已努力取得桃園平鎮水利會的地，但因經費短缺只夠平日營運，尚未能啟動工程。

▲2020馬匹輔助教育與復健。（圖／全人類公關提供）

▲2020馬匹輔助教育與復健。（圖／全人類公關提供）

第一期的工程經費需要3000萬，急需社會各界的慷慨解囊。歡迎蒞臨10/16-10/20 「馬上愛希望在」的設計師名人公益創作義賣展，也可以直接滙款至以下「希望工程」勸募專戶:

重建馬術治療中心-第一期希望工程
衛部救字第1081370496號
勸募專戶：元大銀行雙和分行 (代碼：806)
帳戶：財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會
帳號：21202000052888

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