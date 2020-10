紐西蘭學者揭中國套取敏感技術　反遭校方打壓

▲紐西蘭坎特布里大學圖書館。(圖/翻攝自臉書/University of Canterbury)

文/中央社記者丘德真雪梨19日專電

紐西蘭中國問題專家布雷迪揭露,中國利用紐西蘭學術機構套取可做軍事用途的敏感技術;但她在發表有關論文後,卻遭任教的大學打壓。中國威脅國際學術自由的議題再次引起輿論關注。

澳洲金融評論報(The Australian Financial Review)網站18日報導,任教於紐西蘭坎特布里大學(Canterbury University)政治學及國際關係學系,同時於美國華府智庫「威爾遜中心」(Wilson Center)擔任研究員的布雷迪(Anne-Marie Brady),近日遭坎特布里大學內部紀律調查;而調查的焦點,主要是針對她近期發表的學術論文。

布雷迪面對大學內部紀律調查,已委託律師法蘭克斯(Stephen Franks)代為發言。法蘭克斯說:「我們擔心,布雷迪可能會失去教職。」

法蘭克斯批評,指校方竟然因為不喜歡布雷迪的研究成果,就將她移送紀律調查。

布雷迪今年7月透過學術期刊「澳洲外交事務」(Australian Foreign Affairs)發表論文,標題為「黨的信仰─中國間諜的手法,以及抵抗的方式」(Party Faithful--How China Spies, and How to Resist)。

今年7月20日,布雷迪與研究助理「魯魯」(Jichang Lulu,筆名)和菲朗(Sam Pheloung)聯名發表研究報告,標題為「一手執筆,一手舉槍:中國在紐西蘭利用民間管道達成軍事目的」(Holding a Pen in One Hand, Gripping a Gun in the Other:China’s Exploitation of Civilian Channels for Military Purposes in New Zealand)。

在「澳洲外交事務」以及「威爾遜中心」發表的兩篇論文均提到,中國有多間企業和大學,曾經利用與紐西蘭學術機構建立關係,進而取得敏感技術;值得注意的是,有關技術是可以被轉換成為軍事科技使用。

這兩篇論文也一致指出,中國共產黨利用軍事和民間機構合併的做法,壯大國防產業部門,促進技術上的躍升。

澳洲金融評論報指出,「威爾遜中心」將有關論文提交予紐西蘭國會,隨即引起紐西蘭多間大學的多位學者不滿。

坎特布里大學副校長萊特(Ian Wright)認為,有關論文的「事實資料有誤,推論有誤導性」。

澳洲金融評論報指出,坎特布里大學校方拒絕就個別事件向媒體發表評論及意見。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」(Lowy Institute)資深研究員麥葛瑞格(Richard McGregor)指出,布雷迪「是一名擁有無畏和獨立精神的中國問題學者」,故此她「無可避免地會揭露一些讓人難以接受的真相」。