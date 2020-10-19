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紐西蘭學者揭中國套取敏感技術　反遭校方打壓

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▲▼ 紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）圖書館。（圖／翻攝自臉書／University of Canterbury）

▲紐西蘭坎特布里大學圖書館。（圖／翻攝自臉書／University of Canterbury）

文／中央社記者丘德真雪梨19日專電

紐西蘭中國問題專家布雷迪揭露，中國利用紐西蘭學術機構套取可做軍事用途的敏感技術；但她在發表有關論文後，卻遭任教的大學打壓。中國威脅國際學術自由的議題再次引起輿論關注。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站18日報導，任教於紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）政治學及國際關係學系，同時於美國華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）擔任研究員的布雷迪（Anne-Marie Brady），近日遭坎特布里大學內部紀律調查；而調查的焦點，主要是針對她近期發表的學術論文。

布雷迪面對大學內部紀律調查，已委託律師法蘭克斯（Stephen Franks）代為發言。法蘭克斯說：「我們擔心，布雷迪可能會失去教職。」

法蘭克斯批評，指校方竟然因為不喜歡布雷迪的研究成果，就將她移送紀律調查。

布雷迪今年7月透過學術期刊「澳洲外交事務」（Australian Foreign Affairs）發表論文，標題為「黨的信仰─中國間諜的手法，以及抵抗的方式」（Party Faithful--How China Spies, and How to Resist）。

今年7月20日，布雷迪與研究助理「魯魯」（Jichang Lulu，筆名）和菲朗（Sam Pheloung）聯名發表研究報告，標題為「一手執筆，一手舉槍：中國在紐西蘭利用民間管道達成軍事目的」（Holding a Pen in One Hand, Gripping a Gun in the Other:China’s Exploitation of Civilian Channels for Military Purposes in New Zealand）。

在「澳洲外交事務」以及「威爾遜中心」發表的兩篇論文均提到，中國有多間企業和大學，曾經利用與紐西蘭學術機構建立關係，進而取得敏感技術；值得注意的是，有關技術是可以被轉換成為軍事科技使用。

這兩篇論文也一致指出，中國共產黨利用軍事和民間機構合併的做法，壯大國防產業部門，促進技術上的躍升。

澳洲金融評論報指出，「威爾遜中心」將有關論文提交予紐西蘭國會，隨即引起紐西蘭多間大學的多位學者不滿。

坎特布里大學副校長萊特（Ian Wright）認為，有關論文的「事實資料有誤，推論有誤導性」。

澳洲金融評論報指出，坎特布里大學校方拒絕就個別事件向媒體發表評論及意見。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，布雷迪「是一名擁有無畏和獨立精神的中國問題學者」，故此她「無可避免地會揭露一些讓人難以接受的真相」。

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