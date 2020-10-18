　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐西蘭大選工黨獲勝　總理阿爾登：3週內籌組政府

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐西蘭現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

文／中央社威靈頓18日綜合外電報導

紐西蘭執政工黨（Labour Party）在國會選舉取得壓倒性勝利，黨魁阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示將在2、3週內籌組政府，但並未置評是否可能與綠黨（Green Party）結盟。

現任總理阿爾登因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施得當，所率領的工黨在昨天的國會選舉拿下過半席次。

路透社報導，阿爾登今天表示，她已經知會紐西蘭總督芮迪（Dame Patsy Reddy），表示工黨有能力籌組下一任政府。

法新社報導，這次大選中，工黨得票率49.1%，為1946年來最佳表現；最大反對派國家黨（National Party）得票率26.8%，為1936年創黨以來次差結果。

紐西蘭自1996年採用「聯立制」（Mixed Member Proportional）以來，從來沒有任何政黨單獨贏得過半多數，阿爾登昨天在選戰中贏得絕對多數，締造歷史。

對此，國家黨領導人柯林斯（Judith Collins）表示，這代表阿爾登未來若無法兌現她各項遠大承諾，也不能以任何藉口搪塞。

柯林斯這麼說，是因為阿爾登的個人魅力雖高，第一任總理任期期間卻因未能兌現她在保護環境、降低兒童貧窮等關鍵承諾，而飽受外界批評。

柯林斯表示，阿爾登在選舉上的大獲全勝，代表她如今可以自由發揮，不能再怪罪執政夥伴阻撓她落實進步派議題，「政府現在取得授權，從事選前所作的各項承諾，但若失敗可別怪罪他人」。

阿爾登昨天深夜發表勝選演說時表示，將增加國宅、提高再生能源等基礎建設的投資。

她同時提到將提供更多訓練計畫、創造工作機會、保護環境，並將著手對抗氣候變遷、貧窮和不平等在內的各項問題。她說：「我們取得授權來加快因應和復甦腳步，而我們明天就將動起來！」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
便利超商「無糖茶飲」超多種　內行激推3款：是霸主
玩股票必勝法！　內行人曝「4字真訣致富」開大招：不贏也難
古都馬拉松賽再爆爭議　民受困車道暴怒
獨／辣妹偷錄猛男「視訊愛愛」　網紅、國手成獵物
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最後一搏！南韓邀美白宮國安顧問11月訪韓　籲美支持俞明希選WTO

師call學生家長「驚覺祖母講話怪怪」　機警通報…救回她一命！

紐西蘭大選工黨獲勝　總理阿爾登：3週內籌組政府

冠狀病毒可在皮膚存活9小時！日研究證實：比流感病毒還久

抽脂抽到死！正妹上手術台只為當最美新娘　無照妹操刀黑幕曝

菅義偉上任後首次出訪！偕妻搭專機赴越南與印尼　強化印太合作

快訊／全球新冠病例「突破4000萬」！UN秘書長：世界未能通過考驗

聞到血腥味！他醒來轉頭一看崩潰...3歲女兒血肉模糊慘死

南韓靠灑幣振興內需！擬「發消費券」給1千萬國民　救餐飲觀光業

快訊／東京驚傳道路崩塌！炸出「無底洞天坑」硬生截斷整條巷子

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

最後一搏！南韓邀美白宮國安顧問11月訪韓　籲美支持俞明希選WTO

師call學生家長「驚覺祖母講話怪怪」　機警通報…救回她一命！

紐西蘭大選工黨獲勝　總理阿爾登：3週內籌組政府

冠狀病毒可在皮膚存活9小時！日研究證實：比流感病毒還久

抽脂抽到死！正妹上手術台只為當最美新娘　無照妹操刀黑幕曝

菅義偉上任後首次出訪！偕妻搭專機赴越南與印尼　強化印太合作

快訊／全球新冠病例「突破4000萬」！UN秘書長：世界未能通過考驗

聞到血腥味！他醒來轉頭一看崩潰...3歲女兒血肉模糊慘死

南韓靠灑幣振興內需！擬「發消費券」給1千萬國民　救餐飲觀光業

快訊／東京驚傳道路崩塌！炸出「無底洞天坑」硬生截斷整條巷子

中職／李其峰接下羅里奇背號　原來跟媽媽有關係

SBL／璞園「5人戰隊」應戰　黃啟峰：要對得起球迷

林為洲拋黨名「去中國」　吳敦義：不是少數人就可以改的

「晚安」懂意思？原來是最新告白用語！《刻在》20大愛情金句曝光

萬聖節道具服不用買整套　南瓜、巫婆髮飾百搭CP值大勝

建議親日團體設碑陽明山？　陽管處：不適合立碑，未要求市府同意

中職／詹子賢守備撞膝無大礙　丘總跑去關心：了解一下

中職／王威晨拚安打王　團隊為主沒有第二句話

超級好狗運！2汪「連續中獎」買1送1　網羨慕：狗掌借一下

羅巧倫爆翻牆「裙子吹起罩住頭」摔斷腳：內褲被看光

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

國際熱門新聞

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

即／東京驚傳道路崩塌！炸出「無底洞天坑」

港媒：共軍部署東風-17飛彈　為可能攻台做準備

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

餵食發情鹿想自拍　她差點被硬上

2歲女「出賣辣媽裸照」　她曝超尷尬下場

即／全球新冠病例「突破4000萬」

狂男玩命走私　肛門塞金條闖海關

19歲嫩夫「軟禁74歲嬤妻」：怕她外遇

總統敗選下一步　川普：我可能會離開這國家

法18歲恐怖分子「斬首」教師！不知情學生曾幫忙

更多熱門

相關新聞

北島驚傳25頭鯨魚擱淺　志願者等漲潮救援

北島驚傳25頭鯨魚擱淺　志願者等漲潮救援

紐西蘭環保部（Department of Conservation）粉專周六指出，清晨發現北島（North Island）豪拉基灣（Hauraki Gulf）有約25隻鯨魚因離岸變過近而擱淺，目前相關單位、當地消防局和志願者們正在積極嘗試搶救擱淺鯨魚們，預計將等晚間9點漲潮時，將鯨魚們帶回海中。

紐西蘭總理阿爾登49％得票率大勝

紐西蘭總理阿爾登49％得票率大勝

巨蟒遭貓逼牆角！她心軟搭救反遭「層層纏繞」

巨蟒遭貓逼牆角！她心軟搭救反遭「層層纏繞」

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

毒蛇定居海灘淋浴間2年　專嚇女遊客

毒蛇定居海灘淋浴間2年　專嚇女遊客

關鍵字：

紐西蘭工黨阿爾登紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

娶敗家女後「一天餐費65元」！三樣菜吃兩年

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面