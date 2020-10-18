紐西蘭大選工黨獲勝　總理阿爾登：3週內籌組政府

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

文／中央社威靈頓18日綜合外電報導

紐西蘭執政工黨（Labour Party）在國會選舉取得壓倒性勝利，黨魁阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示將在2、3週內籌組政府，但並未置評是否可能與綠黨（Green Party）結盟。

現任總理阿爾登因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施得當，所率領的工黨在昨天的國會選舉拿下過半席次。

路透社報導，阿爾登今天表示，她已經知會紐西蘭總督芮迪（Dame Patsy Reddy），表示工黨有能力籌組下一任政府。

法新社報導，這次大選中，工黨得票率49.1%，為1946年來最佳表現；最大反對派國家黨（National Party）得票率26.8%，為1936年創黨以來次差結果。

紐西蘭自1996年採用「聯立制」（Mixed Member Proportional）以來，從來沒有任何政黨單獨贏得過半多數，阿爾登昨天在選戰中贏得絕對多數，締造歷史。

對此，國家黨領導人柯林斯（Judith Collins）表示，這代表阿爾登未來若無法兌現她各項遠大承諾，也不能以任何藉口搪塞。

柯林斯這麼說，是因為阿爾登的個人魅力雖高，第一任總理任期期間卻因未能兌現她在保護環境、降低兒童貧窮等關鍵承諾，而飽受外界批評。

柯林斯表示，阿爾登在選舉上的大獲全勝，代表她如今可以自由發揮，不能再怪罪執政夥伴阻撓她落實進步派議題，「政府現在取得授權，從事選前所作的各項承諾，但若失敗可別怪罪他人」。

阿爾登昨天深夜發表勝選演說時表示，將增加國宅、提高再生能源等基礎建設的投資。

她同時提到將提供更多訓練計畫、創造工作機會、保護環境，並將著手對抗氣候變遷、貧窮和不平等在內的各項問題。她說：「我們取得授權來加快因應和復甦腳步，而我們明天就將動起來！」